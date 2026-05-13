El cangués Javier Sánchez a la Copa del Mundo de maratón, en Bazhong (China)
El Club Piragüismo El Sella suma un representante en la Copa del Mundo de maratón de Bazhong, el K-1, que contará con ayuda municipal
El palista cangués Javier Sánchez García, que milita en la actual temporada en el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, tomará parte, invitado por la organización, en la Copa del Mundo de maratón de Bazhong (China), que se disputará los días 23 y 24 de mayo, donde paleará en la modalidad de K-1. Otro español en esa cita internacional será el canoísta Fernando Busto (Piragüismo As Torres), este en la modalidad de C-1. Competirán en dos pruebas: una, de 3,4 kilómetros de recorrido; y la otra, de 21 kilómetros. Para ese largo desplazamiento Javi Sánchez, vencedor del Descenso Internacional del Sella en 2024, en K-1, cuenta con ayuda del Ayuntamiento de Cangas de Onís.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia