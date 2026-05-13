El cangués Javier Sánchez a la Copa del Mundo de maratón, en Bazhong (China)

El palista cangués Javier Sánchez García, que milita en la actual temporada en el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, tomará parte, invitado por la organización, en la Copa del Mundo de maratón de Bazhong (China), que se disputará los días 23 y 24 de mayo, donde paleará en la modalidad de K-1. Otro español en esa cita internacional será el canoísta Fernando Busto (Piragüismo As Torres), este en la modalidad de C-1. Competirán en dos pruebas: una, de 3,4 kilómetros de recorrido; y la otra, de 21 kilómetros. Para ese largo desplazamiento Javi Sánchez, vencedor del Descenso Internacional del Sella en 2024, en K-1, cuenta con ayuda del Ayuntamiento de Cangas de Onís.