Comienza el derribo del viejo puente sobre el río Piloña, en Arriondas
Los peatones deberán usar la pasarela provisional entre los parques La Llera y La Concordia mientras se adecuan las aceras de la nueva infraestructura
Desde este lunes ha quedado cerrado al tráfico rodado y peatonal del antiguo puente sobre el río Piloña, en Arriondas. Los vehículos deberán circular a partir de ahora por el nuevo puente, abierto el tráfico el pasado viernes. Además, el paso peatonal se realizará durante unos días, hasta que finalicen las obras de adecuación de las aceras, a través de la pasarela que conecta el parque de La Llera con el parque de La Concordia. "Seguimos avanzando en una actuación clave para mejorar seguridad de Arriondas frente a las inundaciones", señalan desde el equipo de gobierno de Parres, presidido por el socialista Emilio García Longo.
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