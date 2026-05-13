Fallece Justino Pérez, concejal y presidente de los populares de Colunga: "Era una persona con profunda vocación de servicio público"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Colunga y presidente local del partido, Justino Pérez Argüelles, falleció esta madrugada, según han confirmado fuentes de su entorno político. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, expresó su "enorme tristeza" por la muerte de Pérez, a quien definió como "una persona con profunda vocación de servicio público", y envió su apoyo a la familia, amigos y seres queridos del dirigente colungués.

El líder de los populares asturianos lo describió además como "una persona guerrera y trabajadora" que "hasta el último aliento estuvo trabajando por lo que creía que era justo y lo mejor para sus vecinos, sin abandonar sus obligaciones municipales", unas palabras con las que subrayó su "ejemplo de entrega y de servicio público". Justino Pérez Argüelles era concejal del PP en el Ayuntamiento de Colunga, formaba parte de la Junta de Gobierno Local y había sido reelegido en 2025 como presidente local del partido.