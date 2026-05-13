El interiorista más famoso de España subasta todo el contenido de su casa de Cangas de Onís: toalleros a 150 euros, camas por 1.000 y cuadros de hasta 3.000

Tras vender en tiempo récord (en solo unas horas) su casa de Peruyes, en Cangas de Onís, ahora Lorenzo Castillo, el diseñador de interiores más reputado de España y uno de los más reconocidos a nivel internacional, se deshace de todo su contenido. Se trata de una espectacular colección, que se subastará el próximo 27 de mayo en Madrid en 460 lotes. El interiorista lo vende todo, todo. Hasta toalleros de latón (150-80 euros), candeleros (50-100 euros), camas de madera de pino (800-1.000 euros) o un cráneo de caballo con decoración grabada (250-300 euros).

Lorenzo Castillo, que tiene otras propiedades en Asturias, puso a la venta la antigua rectoría de Peruyes un lunes por la mañana y la vendió el mismo día por la tarde. "Allí me encanta sentarme a mirar lo bonito que es el paisaje", dijo de la vivienda en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. El comprador fue un coleccionista de arte que no quería su contenido. Así que el afamado diseñador de interiores pensó en subastarlo. La puja tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 17.00 horas y será llevada a cabo por Bayau Subastas. La exposición de todas las piezas a la venta está ya abierta en la Calle Londres 58, en Madrid.

Interior de la casa de Peruyes, en Cangas de Onís / Bayeu Subastas

En ella se pueden encontrar auténticas joyas, adquiridas por el propio Lorenzo Castillo en diversos países de Europa. Hay infinidad de cuadros de todo tipo y formato. Pero también alfombras, lámparas, vajillas de loza, esculturas, camas, sillones, sofás... Todo y más de lo que se puede imaginar.

Las piezas más caras

Entre las piezas más caras está un óleo del siglo XVII (Águila posándose sobre un árbol), que sale a subasta por un precio de partida de 2.500-3.000 euros, y un armario de madera policromada del siglo XVIII, de la época de Carlos III, de entre 2.000 y 2.500 euros.

Uno de los tesoros más especiales para Lorenzo Castillo de su ya excasa de Peruyes es el escritorio que tenía en su cuarto. Vino de un barco y está fechado y firmado por el propio almirante, un inglés en el año 1770.

Interior de la antigua rectoría de Peruyes, en Cangas de Onís / Bayeu Subastas

El sello de Lorenzo Castillo en Asturias

Lorenzo Castillo, con raíces asturianas por parte de padre y abuela (eran de Piloña), tiene dos edificios en la región de especial significación, ya sea por cuestiones patrimoniales o sentimentales: la espectacular "Quinta Bertrand", el emblemático palacete del bario gijonés de Somió, y una singular casona de Ribadesella que es propiedad del decorador.

"En Ribadesella tengo una casa que era la de mis abuelos, la más antigua de la playa. La hizo la marquesa de Argüelles, pasó a mi abuelo en los años 20. Veraneábamos allí hasta que mis padres la vendieron. La recompramos y la arreglamos. Además, mi pareja es de Oviedo, Alfonso Reyero. Me casé con un asturiano, también. Me encanta Asturias y la echo de menos, soy muy disfrutón y es donde mejor me encuentro", confesó a LA NUEVA ESPAÑA.