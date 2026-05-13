Llanes celebra su XXXI Gala del Turismo bajo el lema "La fortuna que vino del mar" y otorga cinco galardones, dos póstumos

El Ayuntamiento de Llanes ha celebrado su anual Gala del Turismo, en la que la Concejalía de Turismo, que encabeza la edil Aurora Aguilar, entregó los XXXI Premios de Turismo "Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes", que distinguen a aquellas personas o entidades cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo turístico de Llanes, la mejora de su imagen o la difusión de sus atractivos.

El acto se celebró en salón de actos del instituto de Llanes con presencia de la totalidad del equipo de gobierno municipal, presidido por el alcalde, Enrique Riestra, así como de la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, y de los miembros del Patronato de Turismo y Comercio.

La gala y entrega de galardones contó con numeroso público que completó el aforo del salón de actos. El evento, amenizado por música clásica y de mariachi, se celebró bajo el lema "La fortuna que vino del mar", y se cerró con un "lunch" preparado por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Llanes.

Fotografñía de familia con los galardonados y autoridades municipales. / Cedida

Durante la entrega de galardones, que fue acompañada de la proyección de vídeos de homenaje que repasaron la trayectoria de los premiados, se vivieron momentos de intensa emoción.

Los galardonados

Xuacu Amieva

Por su destacada trayectoria como maestro gaitero de prestigio internacional, su labor en la investigación, recuperación y difusión de la música tradicional asturiana, así como por su contribución a la proyección cultural de Llanes y Asturias dentro y fuera de nuestras fronteras, y a la promoción del concejo.

Silverio Sánchez Suárez

Por sus más de treinta años de trayectoria en el sector servicios y el asociacionismo en Llanes, destacando por su labor al frente de establecimientos emblemáticos como el Chiringuito de Andrín y Los Piratas del Sablón. Además, ha impulsado iniciativas como la recuperación de las Ollas Ferroviarias, ha participado en acciones solidarias vinculadas a la gastronomía, ha promovido el Rocío en Llanes y ha sido responsable del diseño de la iluminación navideña de Andrín, contribuyendo de manera decisiva a la promoción turística y cultural del concejo.

Familia Guitián (Hotel Spa La Hacienda de Don Juan)

La familia Guitián Muñiz, representa una trayectoria empresarial que arranca con la emigración indiana de Juan Noriega Sordo a México a comienzos del siglo XX. Tras su regreso, la familia fue construyendo un legado que combinó la tradición de la Mueblería Guitián con la transformación de una finca familiar en un proyecto turístico de excelencia. En 2002, las nuevas generaciones materializaron este patrimonio con la apertura del hotel, consolidando una apuesta por la hospitalidad, el desarrollo local y la puesta en valor del fenómeno indiano, generando a un tiempo empleo, dinamización económica y arraigo en el concejo.

María Dolores Díaz Gutiérrez, "Loles" (premio con carácter póstumo)

Docente del IES de Llanes durante más de dieciséis años en la familia profesional de Hostelería y Turismo, participó en proyectos de intercambio con el Gobierno Vasco y en el programa Erasmus+. Su vinculación con el sector turístico del concejo venía de familia, ya que desde los años 30 y hasta finales de los noventa sus padres regentaron el bar Venecia, un establecimiento emblemático en la calle Pidal. Con este premio se rinde homenaje a su dedicación personal y profesional al ámbito turístico del municipio.

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Carlos Rodríguez Gonzalo (premio con carácter póstumo)

Artista plástico de técnica hiperrealista nacido en Llanes, cuya obra estuvo profundamente vinculada a su tierra natal. Tras formarse en San Sebastián y en la Universidad de Oviedo, abrió su propia galería-estudio en la avenida de San Pedro, donde destacó por su labor docente al acercar el arte a los vecinos sin formación previa. Su legado más visible es su participación como colaborador principal en la primera fase de "Los Cubos de la Memoria". Aquejado de una grave enfermedad, falleció en 2003, no sin antes realizar el cartel de las fiestas de San Roque.