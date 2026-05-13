El profesor Abu-Tarbush analiza en Llanes la relación del conflicto palestino con la inestabilidad de Oriente Medio

José Abu-Tarbush, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, sostuvo con motivo de su intervención de este miércoles en la Casa Municipal de Cultura de Llanes que Palestina vuelve a situarse en el centro del tablero de Oriente Medio en un momento de "gran convulsión" regional.

La conferencia, titulada "Palestina en la nueva encrucijada regional", se enmarcó en el ciclo que arrancó este miércoles en Llanes y continuará en Oviedo y Gijón con motivo del 78 aniversario de la Nakba, cuya conmemoración se celebra este jueves 15 de mayo.

Contexto

Abu-Tarbush situó su análisis en un escenario de máxima tensión en Oriente Medio y explicó que el propio título de la charla responde a esa lectura del momento. "Estamos ante un ciclo de inestabilidad, de violencia en Oriente Medio, que no tiene precedente", afirmó. A su juicio, la cuestión palestina no puede entenderse ya como un asunto aislado, sino como uno de los grandes ejes que conectan las crisis abiertas en la zona.

"Por mucho que tú ocultes una de las principales fuentes de la inestabilidad, de la crisis y de la violencia en Oriente Medio, eso no va a hacerla desaparecer", advirtió. La conferencia abordó el tema de la cuestión palestina desde una actualidad centrada en el contexto regional que es bastante convulso.

Diagnóstico

El investigador defendió que la guerra de Gaza ha alterado el equilibrio de poder regional y que el desenlace de este ciclo de violencia aún no está cerrado. "Estamos ante una alteración del equilibrio de poder, y cuyo último capítulo se está decidiendo en el Golfo Pérsico", señaló. Desde su punto de vista, la cuestión palestina recupera centralidad precisamente porque ha quedado demostrado que su marginación política no resolvía el conflicto, sino que lo desplazaba mientras seguía alimentando la inestabilidad.

“Cuando Israel atacó Doha en septiembre, países que no tenían una confrontación con Israel, percibieron que no tenía límites”. Esa es, según su análisis, la clave de la "nueva encrucijada regional" a la que alude en el título de la conferencia celebrada este miércoles en Llanes.

Actores implicados

Abu-Tarbush identificó con claridad a los principales actores del actual pulso regional y situó a Israel en el centro de esa estrategia de reordenación de fuerzas. "Hay una apuesta por parte de Israel de intentar erigirse como el hegemón regional", aseguró. A esa pretensión sumó el respaldo de EEUU, que considera decisivo para entender tanto la prolongación del conflicto como la falta de límites en la actuación israelí. "Israel está desatado, no tiene límites, cuenta con un apoyo incondicional y ciego por parte de Estados Unidos", afirmó.

El profesor rechazó además cualquier lectura simétrica del conflicto palestino y subrayó que no se trata de una guerra entre dos partes equivalentes. "Aquí no hay una guerra, Israel con Palestina. Aquí hay uno que saquea, que ocupa, que oprime, y otro que es saqueado, ocupado y oprimido".

Política mundial

Señaló también el “cambio en las reglas del juego” que está sufriendo la política mundial debido al desmantelamiento por EEUU de esas normas establecidas tras la II Guerra Mundial y que ahora se rigen por “la limitación de la conciencia” del presidente Trump.

Apunta a la estrategia de países que no son socios de Estados Unidos de “dejar que se desgaste” lo que ya parece estar repercutiendo en los sondeos electorales que hay en ese país, y “le puede pasar factura” en las próximas elecciones de medio mandato.

En ese marco, se mostró muy escéptico sobre la capacidad de la comunidad internacional para alterar el rumbo de los acontecimientos. "hay una crisis en muchos aspectos, así que no veo una fuerza que se contraponga ahora mismo a Estados Unidos en el ámbito internacional, y tampoco a Israel en el ámbito regional", resumió.

Consecuencias

Abu-Tarbush hizo referencia al coste humano de la ofensiva sobre la población palestina, con especial atención a la infancia y a la destrucción del tejido social. "Hay toda una generación que ha sido marcada de por vida", afirmó. Describió un panorama de miles de mutilados, huérfanos, secuelas físicas y psicológicas, además del colapso de infraestructuras básicas como la sanidad, la educación o la recogida de residuos. Sobre Gaza, su diagnóstico fue rotundo: "Esto es un escenario de horror, una tragedia que no tiene nombre".

A esa devastación añadió la situación de Cisjordania, donde denunció la presión combinada del Ejército israelí y de los colonos y alertó del riesgo de una "generación perdida". En ese punto insistió en que el conflicto no debería contemplarse como una bandera partidista, sino como un problema de alcance universal. "Esto no es una cuestión de izquierda o derecha... Esto es una cuestión de derechos humanos", afirmó. A su juicio, la sociedad civil dispone de margen para implicarse mediante el apoyo a distintas iniciativas humanitarias, como el respaldo a la UNRWA o a la Agencia de Naciones Unidas, hasta posiciones más activistas de apoyo al BDS.

Futuro a medio plazo

Sobre el horizonte inmediato, Abu-Tarbush se mostró claramente pesimista y descartó cambios sustanciales a corto y medio plazo. "El escenario a corto y medio plazo va a ser una prolongación del "statu quo" de Israel con una política claramente agresiva y expansiva", señaló. A su entender, mientras no cambien las coordenadas del poder regional e internacional, lo más probable es que continúe la ocupación militar israelí y que avance la anexión de más territorio palestino.

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En el ámbito regional "es más complejo" porque depende de más factores y actores, y sobre todo “de lo que ocurra definitivamente en la zona del Golfo Pérsico”. Frente a ese panorama, el profesor defendió que su aportación en Llanes pasa por ofrecer herramientas de comprensión y contexto histórico. "Lo que yo puedo aportar es conocimiento, desde un punto de vista académico", indicó, al reivindicar una mirada que vincule la realidad palestina de lucha por "la libertad, la justicia y la dignidad" con la propia estabilidad de Oriente Medio.