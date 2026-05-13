El talento de Parres toma la Casa de Cultura: "Al ser una exposición comunitaria, la gente más tímida, que acaba de llegar, también se anima"

La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas abrió este miércoles al público la exposición colectiva "Parres tiene arte", una muestra que reunirá a 14 artistas afincados en el concejo y que podrá visitarse hasta el 12 de junio. La inauguración oficial se celebrará el viernes, a las 19.00 horas.

La iniciativa está organizada por Eva Boilley, nacida en Francia, traductora de profesión y pintora por vocación, que tras una vida itinerante ha encontrado en Asturias un lugar donde asentarse. La promotora, que lleva tres años viviendo en Parres, decidió impulsar la colectiva al detectar que existía un caudal creativo disperso y con escasas oportunidades para mostrarse.

Diversidad

"Tenía la impresión de que había mucha gente aquí que no tenía mucha obra para exponer, o no tenía el tiempo de organizar algo", explica Boilley. A partir de esa idea, la organizadora fue tejiendo una red de contactos hasta reunir a participantes de perfiles muy distintos, desde artistas locales, muy conocidos, hasta otros llegados de fuera o vinculados al concejo por distintas razones.

Al plantear la muestra, añade, "Yo tenía la esperanza de que hubiera una gran diversidad de tipos de artes, de inspiraciones y de estilos". El resultado es una colectiva plural, con autores de distintas generaciones y trayectorias, en la que cada participante dispondrá de su propio espacio dentro de un conjunto común.

Comunidad

La propuesta aspira también a reforzar la relación entre los propios creadores. "Al ser una exposición comunitaria, la gente más tímida, que acaba de llegar, también se anima", señala Boilley, que subraya además que "el objetivo, además de exponer, es conocernos entre nosotros para apoyarnos mutuamente".

Ese espíritu de colaboración se trasladará al montaje. "Cada uno tiene un metro y medio de espacio en la Casa de Cultura que podemos ocupar de la manera que nos parezca mejor", precisa la organizadora sobre una muestra en la que convivirán formatos y lenguajes diferentes.

Arte en el rural

Boilley enmarca además la iniciativa en una reivindicación más amplia del medio rural como espacio de creación: "me alegró mucho de haber encontrado a 14 personas en un entorno rural, para que nosotros como artistas y el resto del concejo vea que estamos aquí, que aquí se desarrolla arte y que no es un sitio completamente olvidado o vacío culturalmente."

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La intención es que la exposición funcione no solo como escaparate, sino también como invitación al público local. "Me gustaría que encontrara la diversidad de estilos que se presentan y que despierte las ganas de volver a ver otras", afirma la promotora sobre una cita que quiere despertar curiosidad y consolidar nuevas dinámicas culturales en Parres.