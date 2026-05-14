La AD Playas de Llanes finaliza 21ª en el Campeonato de España Junior Femenino de Voleibol

La AD Playas de Llanes: 21.º en el Campeonato de España Junior Femenino. El Nacional se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. La AD Playas de Llanes quedó vigesimoprimero en el Campeonato de España Junior Femenino de Voleibol, disputado esta pasada semana en Las Palmas de Gran Canaria. El conjunto asturiano afrontaba una competición de enorme exigencia deportiva, midiéndose a algunas de las mejores canteras del voleibol nacional y representando al voleibol asturiano en una de las citas más importantes del calendario de categorías inferiores.

En la primera fase, el AD Playas de Llanes quedó encuadrado en el Grupo G junto a CV Sant Joan D’Alacant, Vóley Cide Palma y Voley Guada. El equipo logró una importante victoria ante Voley Guada por 1-3, finalizando la fase de grupos en tercera posición. Después, las llaniscas continuó compitiendo por los puestos del 17 al 24, donde volvió a demostrar carácter competitivo y capacidad de reacción.

Además, siendo uno de los conjuntos más jóvenes, con varias jugadoras todavía en edad cadete y juvenil. Desde el club "se quiere poner en valor no solo el resultado deportivo, sino también el enorme esfuerzo realizado durante toda la temporada por jugadoras, cuerpo técnico y familias, consolidando un proyecto de cantera que continúa creciendo año tras año y situando al voleibol de Llanes y Asturias en el panorama nacional".

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Plantilla AD Playas de Llanes en el Campeonato de España Junior Femenino 2026: Daniela Bastardo García, Verónica Batalla Bolívar, Tania Cofiño Blanco, Celia Gutiérrez Gutiérrez, Nazaret Jiménez Gabarri, Triana Jiménez Gabarri, Clara Manjon Fornos, Erika Oves Gómez, Amaya Rodríguez Blanco, Laura Tazón Sánchez, Celia Vega Suárez, y Candela Villa Herrero.