El alcalde de Llanes agradece la labor del dimitido Xuan Valladares y critica la "gestión vergonzosa" del PSOE en el concejo

El pleno del Ayuntamiento de Llanes celebrado este jueves finalizó con un extenso discurso del alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), que provocó la marcha de los concejales socialistas. El Regidor combinó el agradecimiento a su compañero dimisionario, Xuan Valladares, con una dura respuesta a quienes han interpretado su marcha como un revés para el equipo de gobierno.

Enrique Riestra quiso dejar claro que la salida la dimisión no solo no les debilita, sino que les "fortalece", al tiempo que dedicó buena parte de su intervención a reprochar al Grupo Socialista su actitud, tanto en el presente como en etapas anteriores del Consistorio.

"Compañero y amigo"

El Alcalde comenzó su intervención dirigiéndose directamente a Valladares, a quien definió como "compañero y amigo". Le agradeció siete años de trabajo compartido, su compromiso y su lealtad, y destacó una cualidad que, en su opinión, define a ambos: una forma de entender la política "con trabajo, con convicción y con la cara siempre por delante".

"Es un paisano que se viste por los pies", añadió Riestra, una expresión con la que quiso subrayar la autenticidad de su ahora excompañero en el Ayuntamiento, que según el Alcalde "seguirá peleando por aquello que cree" desde otras responsabilidades.

Una muestra de "cobardía"

Frente a quienes ven en esa salida una victoria, Riestra fue tajante: "Se equivocan profundamente". El alcalde interpretó el abandono de la sesión por parte de los ediles socialistas durante su intervención como una muestra de "cobardía" y de no querer escuchar "palabras que muchos llaniscos compartimos". Dedicó el grueso de la intervención a un repaso de la gestión socialista en etapas pasadas.

Riestra afirmó que en Llanes se han vivido episodios "en los que tuvieron que ser los jueces quienes inhabilitaron a concejales" por actuar como si el concejo fuera "un cortijo". Denunció que, mientras eso ocurría, "los que hoy se levantan, callaban".

Colocaciones a dedo

El Regidor enumeró entonces varios episodios: multas que se rompían, dinero público usado "de manera vergonzosa", colocaciones a dedo saltándose bolsas de empleo, contratos menores que duraban años y operaciones urbanísticas que, en su opinión, pusieron en riesgo "cantidades enormes de dinero público".

"Podríamos hablar de acuerdos que pretendían que los llaniscos pagásemos indemnizaciones millonarias, conexiones astur-mexicanas", añadió. También mencionó la "intención de urbanizar la playa de San Antonio o la ría de Niembru" o el pago de dinero público "a un maltratador para evitar su condena".

"Dignidad y responsabilidad"

El máximo dirigente llanisco no olvidó los ERE o el "caso Marea", y censuró que los socialistas no hayan ofrecido por todo ello "ni una sola disculpa, ni un solo perdón". Extendió la crítica al presente y preguntó directamente por la facturación de la empresa de un diputado socialista en Llanes. Frente a ese pasado, Riestra defendió su gestión actual. Citó varios proyectos en marcha o en tramitación y habló sobre los planes de desbroce, el cuidado de colegios y los bacheos, que "no existían cuando gobernaban otros".

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Anunció además la voluntad de sacar adelante la zona azul, que según sus cálculos reportará 425.000 euros anuales al Consistorio para invertir en movilidad. "Eso es gobernar. No pensar para unos pocos, como ustedes", dirigiéndose a los concejales socialistas pese a que ya no estaban en la sala de plenos. El Alcalde concluyó su discurso asegurando que, pese al "ruido" y a las "preguntas interesadas" de la oposición sobre la dimisión de Xuan Valladares, su equipo seguirá trabajando con "dignidad y responsabilidad". "Hay que demostrar con hechos quiénes somos y que cada uno se retrate a sí mismo", concluyó.