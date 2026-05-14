Nico Adega, el campeón del mundo de piragüismo que venció al cáncer, en Cangas de Onís

La Asociación "Juntos por Cangas" ha convocado para el próximo día 20 de mayo, miércoles, a las siete y media de la tarde, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, un encuentro muy especial con el palista Nico Martínez Adega, campeón de España de piragüismo y campeón del mundo de maratón en la categoría KL3, entre otros numerosos éxitos deportivos en la especialidad de Paracanoe.

El joven lucense, que sobrevivió a un sarcoma de rodilla –un agresivo tipo de cáncer de hueso cuando apenas tenía siete años de edad–, a través de su testimonio, dará a conocer de cerca una historia de superación que va más allá del deporte: la de un joven que logró vencer un cáncer y que, tras una dura lucha, no renunció a su sueño de competir en el piragüismo, alcanzando la élite gracias a su esfuerzo, constancia y determinación.

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Su experiencia viene a recordar "que, incluso cuando todo parece difícil, siempre existe la posibilidad de salir adelante y alcanzar aquello que nos proponemos. Con esta iniciativa, queremos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas un espacio para inspirarse, reflexionar y compartir una vivencia que demuestra que, con voluntad y perseverancia, todo se puede lograr.", explican desde el colectivo organizador.