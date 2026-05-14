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Nico Adega, el campeón del mundo de piragüismo que venció al cáncer, en Cangas de Onís

Impartirá una charla sobre cáncer infantil y deporte, el próximo miércoles, 20 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

Nico Adega.

Nico Adega. / Cedida

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La Asociación "Juntos por Cangas" ha convocado para el próximo día 20 de mayo, miércoles, a las siete y media de la tarde, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, un encuentro muy especial con el palista Nico Martínez Adega, campeón de España de piragüismo y campeón del mundo de maratón en la categoría KL3, entre otros numerosos éxitos deportivos en la especialidad de Paracanoe.

El joven lucense, que sobrevivió a un sarcoma de rodilla –un agresivo tipo de cáncer de hueso cuando apenas tenía siete años de edad–, a través de su testimonio, dará a conocer de cerca una historia de superación que va más allá del deporte: la de un joven que logró vencer un cáncer y que, tras una dura lucha, no renunció a su sueño de competir en el piragüismo, alcanzando la élite gracias a su esfuerzo, constancia y determinación.

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Su experiencia viene a recordar "que, incluso cuando todo parece difícil, siempre existe la posibilidad de salir adelante y alcanzar aquello que nos proponemos. Con esta iniciativa, queremos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas un espacio para inspirarse, reflexionar y compartir una vivencia que demuestra que, con voluntad y perseverancia, todo se puede lograr.", explican desde el colectivo organizador.

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