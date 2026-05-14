Patxi Bronchalo intervendrá en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, en Covadonga: defenderá que la castidad no es una prohibición, sino una liberación

El Padre Patxi Bronchalo es un conocido sacerdote de la diócesis de Getafe muy presente en las redes sociales. La Jornada Eucarística Mariana Juvenil JEMJ 2026 le ha confiado dar a los jóvenes una charla en la que abordará un tema crucial y, al tiempo, muy delicado: "Eucaristía: fuente de pureza y amor verdadero". La citada charla tendrá lugar el próximo 11 de julio, a las 11.00 horas, en la explanada de la basílica del Real Sitio de Covadonga.

"Vivimos rodeados de estímulos que banalizan el amor y destruyen la pureza del corazón. La pornografía, la hipersexualización y la cultura del consumo afectivo actúan como verdaderos depredadores del alma", señalan los organizadores. En su charla, el Padre Patxi tratará de mostrar que la castidad no es una prohibición, sino una liberación que coincide con lo que el corazón reclama, una ayuda en el camino hacia el amor verdadero. La Eucaristía y la confesión no son premios para perfectos, sino remedios para heridos. Cristo no humilla nuestra fragilidad: la sana, la fortalece y la transforma en capacidad de amar.

Noticias relacionadas

Bronchalo, párroco en Nuestra Señora de Butarque, en Leganés, además de capellán de la Universidad Carlos III en el campus de Leganés, ha dedicado su sacerdocio al acompañamiento espiritual y a la evangelización de jóvenes. Predica especialmente sobre afectividad, sexualidad y heridas del corazón, siempre desde la perspectiva de la Teología del Cuerpo, y tratando de dar esperanza. Convencido de que solo Cristo puede sanar el deseo humano y enseñar a amar de verdad.