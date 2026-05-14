El PSOE acusa al gobierno de Llanes de "degradar gravemente la credibilidad democrática del Ayuntamiento" al intentar tapar el "caso Valladares"

El Grupo Municipal Socialista de Llanes elevó este jueves al Pleno una ofensiva política contra el gobierno bipartito formado por Vecinos por Llanes y Partido Popular, después de que el concejal Xuan Valladares arremetiera con extrema dureza contra el PSOE, al presentar su dimisión por haber accedido días atrás de manera irregular a documentación sometida a custodia especial relacionada con procedimientos administrativos municipales. Los socialistas registraron una moción de urgencia y un bloque de 41 preguntas dirigidas al alcalde, Enrique Riestra, y al teniente de alcalde del PP, Juan Carlos Armas, para exigir explicaciones sobre lo que califican como uno de los episodios más graves de los últimos años en la institución.

La moción de urgencia, cuyo debate fue bloqueado por el bipartito, reclamaba, entre otras actuaciones, la comparecencia pública del Alcalde, una auditoría externa e independiente sobre adjudicaciones de parcelas, pastos comunales, aprovechamientos y licitaciones municipales, así como la revisión de todos los procedimientos administrativos en los que hubiese intervenido políticamente el edil dimitido desde su incorporación al gobierno. Además, el PSOE pidió informes jurídicos independientes sobre posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales derivadas de ese acceso irregular, y el refuerzo inmediato de los mecanismos de control y custodia documental dentro del Ayuntamiento.

El fondo del asunto

El portavoz socialista, Óscar Torre, consideró que la dimisión de Valladares no resuelve el fondo del asunto. "Estamos hablando de un concejal que reconoce públicamente haber accedido irregularmente a documentación protegida de un procedimiento administrativo municipal después de siete años formando parte del gobierno. Nadie puede creer seriamente que esto se resuelva simplemente con una dimisión y silencio", afirmó.

Los socialistas subrayaron que el problema ya no es únicamente la conducta de Valladares, sino determinar qué sabía el Alcalde, cuándo lo supo, quién más dentro del gobierno conocía los hechos y por qué intentaron ocultarlo hasta que la situación estalló cuando los socialistas solicitaron acceso al expediente.

41 preguntas

Entre las 41 preguntas presentadas, que el Alcalde respondió una por una, algunas con monosílabos, los socialistas cuestionan directamente a Riestra si piensa trasladar los hechos a la Fiscalía o a la Agencia Española de Protección de Datos, quién conocía internamente el acceso irregular, cuántos expedientes y mesas de contratación pasaron por las manos del concejal dimitido durante estos años y si existen más casos de accesos indebidos a información municipal sensible.

El único grupo de la oposición municipal en Llanes denuncio asimismo que el bipartito lleva años funcionando "bajo una preocupante cultura de opacidad", dificultando de manera sistemática el acceso de la oposición a expedientes, y citó como ejemplo el bloqueo del expediente completo de adjudicación de parcelas en Purón.

"Lamentable ejercicio de soberbia"

El PSOE decidió retirar las cinco mociones ordinarias que había registrado para este Pleno, al considerar que la gravedad política e institucional del caso obligaba a centrar completamente la sesión en exigir explicaciones al gobierno municipal. Durante el desarrollo del Pleno, los socialistas calificaron de "lamentable ejercicio de soberbia y falta de respeto institucional" la intervención del propio Xuan Valladares, quien inició su discurso "atacando y despreciando al conjunto de la Corporación" pese a haber reconocido actuaciones irregulares.

Óscar Torre calificó como "todavía más escandaloso" que varios miembros del bipartito aplaudieran esa actitud, "como si saltarse las normas de custodia y acceso a documentación protegida fuese un acto heroico y no un comportamiento incompatible con cualquier responsabilidad pública".

"Nuevo ejemplo de autoritarismo"

El Grupo Socialista denunció además que el Alcalde impidiese al portavoz socialista formular ruegos al finalizar la sesión plenaria, una decisión que interpretan como "un nuevo ejemplo de autoritarismo, nerviosismo político y falta absoluta de respeto al papel democrático de la oposición". Para los socialistas, el rechazo del bipartito a aclarar todos los extremos del "caso Valladares" solo contribuye a aumentar la desconfianza ciudadana sobre el funcionamiento interno del Ayuntamiento.

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“El Ayuntamiento de Llanes no puede convivir con la sospecha permanente de que determinados procedimientos administrativos pudieran haber estado condicionados por accesos indebidos a documentación, interferencias políticas o irregularidades ocultadas internamente por el propio gobierno municipal”, concluyó el Grupo Municipal Socialista.