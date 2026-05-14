Xuan Valladares hace efectiva su dimisión tras acusar al PSOE de ser una "mafia", una "casta' corrupta" y una "empresa de colocación"

El ya exconcejal de Vecinos por Llanes Xuan Valladares aprovechó este jueves su última intervención en un pleno municipal para lanzar una batería de acusaciones contra el PSOE, al que equiparó con una "casta" corrupta y una "empresa de colocación", antes de confirmar su dimisión por haber accedido de forma irregular a documentación municipal bajo custodia.

Xuan Valladares, que hasta ahora ostentaba acta de concejal por Vecinos por Llanes (VxLl), aprovechó su despedida del Ayuntamiento para dirigir un durísimo ataque contra el PSOE. Lo hizo después de reconocer un "error procedimental" que le había llevado a consultar sin autorización documentación custodiada por el Consistorio relacionada con la tramitación de una adjudicación de parcelas agrícolas. Pero el grueso de su intervención, lejos de centrarse en su propia irregularidad, se convirtió en un ajuste de cuentas con los socialistas a nivel local, autonómico y nacional.

"Corrupción generalizada y endémica"

"Pertenecen a la casta de la peor política española, que está degradando nuestra democracia de una forma terrible con su corrupción generalizada y endémica", afirmó Valladares en el Pleno. en su última intervención como concejal fue más allá al calificar al PSOE como "una empresa de colocación para crear una gigantesca red clientelar maltratando dinero público para mantener sus chiringuitos". Añadió que no mencionaría el nombre completo del partido "por no mancillar algunas palabras que significan las siglas".

Xuan Valladares durante su última intervención como concejal, este jueves. / Ramón Díaz

Valladares, que pidió perdón por su propio error –"me equivoqué y pedí y pido perdón a todos los vecinos de buena voluntad"–, justificó el tono de su despedida como una respuesta a las críticas que, según él, había recibido previamente. "Bajo al lodo, pues en el barro hay que estar cuando se habla de la oposición llanisca", comenzó su intervención, para luego acusar a sus adversarios políticos de haber "vuelto a pasar la línea de lo tolerable" con una consigna de "todo vale" y "miente que algo queda". El exconcejal insistió en que su error "no tuvo consecuencias negativas para ningún vecino, ni para el erario público" y subrayó que "el único que paga el error soy yo".

"Ninguna dimisión"

A partir de ese reconocimiento, el discurso viró hacia una larga enumeración de presuntos casos de presunta corrupción protagonizados por dirigentes socialistas. En el ámbito de Asturias, Valladares citó el desfalco de cinco millones de euros en Avilés "derrochados en comedias"; los sobrecostes del Musel, los Fondos Mineros –con mención expresa al asilo de Felechosa y los 35 millones gastados "en la empresa amiga"–, el caso Marea, la asociación ASEAVA y la empresa pública Cogersa.

También aludió a la Consejería que dirige Marcelino Marcos Líndez, con "9 millones a la basura", y a la gestión de la seguridad minera tras la muerte de cinco trabajadores: "La manga ancha y el amiguismo tuvieron unas consecuencias terribles que tenían que haber hecho dimitir desde al propio presidente Barbón hasta al último mono de la Consejería competente", afirmó. Y en cada uno de estos casos, el exconcejal subrayó una misma idea: "Ninguna dimisión".

"El capo mayor de esta mafia"

El ya exedil de VxLl también llevó sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. "Tampoco tengo ningún hermano con un sueldo relevante por no trabajar en una oficina que no conoce con subordinados de cuyo nombre no puede acordarse. Ni esposas con falsos méritos académicos recibiendo honores y privilegios por mero tráfico de influencias", declaró, en una velada referencia a casos conocidos de presuntos enchufismos y tráfico de influencias que han salpicado a dirigentes socialistas en el ámbito nacional. "Ni mi número uno, ni el dos, ni el tres se gastan dinero público en prostitutas, cocaína, pisos para amantes o falsos puestos de trabajo", añadió.

Valladares reservó un momento para referirse al expresidente asturiano Javier Fernández, al que calificó como "el capo mayor de esta mafia" que habría colocado al actual presidente del Principado, y al también expresidente Vicente Álvarez Areces, ya fallecido, al que acusó de intentar "esconder la porquería debajo de la alfombra". "¿Qué hacen ustedes? Otorgar medallas al mérito de "nosesabequé" a ambos expresidentes. Que Dios me libre de sus medallas y me siga otorgando sus miserables críticas", sentenció.

El exconcejal cerró su intervención agradeciendo a sus compañeros de formación y reivindicando su propia conducta frente a la que atribuye a los socialistas. "Demostramos que se puede tener vocación de servicio, honestidad y capacidad de asumir errores, sin amores al puestín ni ánimo de convertir la política en una profesión", afirmó. "Salgo del fango para despedirme y vuelvo a la luz de la política decente", concluyó.