Dani Palacios y Natalia Menéndez, en juveniles; y Safira Trespalacios, en infantiles, todos del COA, campeones de Asturias de carreras por montaña en línea

¡Daniel Palacio Llera, en categoría juvenil masculino; Natalia Menéndez Herrero, en juvenil femenina; Safira Trespalacios Morales, en infantil femenina, integrantes del Club Oriente Atletismo (COA), se proclamaron hoy, domingo, 10 de mayo, en Pola de Laviana, campeones de Asturias en línea de la FEMPA, en el marco de la Oro Trail Race. Y Nuria Prieto Cotera (COA) fue bronce en ese mismo Regional, en juvenil femenina. Ese cuarteto, junto con Martina Collado García (COA), tomará parte en el Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas de carreras por montaña (CxM) en Edad Escolar, que reunirá a los mejores talentos jóvenes del país los días 29, 30 y 31 de mayo de 2026 en Alcaudete (Jaén).

La cantera de las carreras por montaña ya tiene su gran objetivo marcado en el calendario. La localidad jienense de Alcaudete, enclavada en la espectacular Sierra Sur y coronada por su histórico castillo calatravo, se convertirá en el epicentro del trail base nacional al acoger el Campeonato de España en Edad Escolar del presente año 2026, cuya organización estará a cargo del Club Marathon Alcaudete y la FEDME, evento que pondrá a prueba a las futuras estrellas del Skyrunning español en un formato de doble competición que exigirá lo máximo de cada joven deportista: una exigente Carrera Vertical el sábado (con salida en masa en la Sierra Ahillos) y una explosiva Carrera en Línea el domingo.