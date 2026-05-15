Estudiantes a la intemperie: reclaman una marquesina para resguardarse de las inclemencias meteorológicas mientras esperan el transporte escolar en Cardes (Cangas de Onís)

Vecinos del núcleo rural de Cardes llevan algún tiempo sugiriendo al Ayuntamiento de Cangas de Onís la necesidad de instalar una marquesina en ese pueblo para que los estudiantes –una, Candela, alumna del colegio de Educación Infantil y Primaria Reconquista; y otros dos, José Ángel y Elena, del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo– puedan resguardarse de las inclemencias meteorológicas mientras aguardan por el transporte escolar (taxi).

"Llevo dos años pidiendo al alcalde de Cangas –José Manuel González Castro, del PP– una marquesina, y no hace caso en absoluto. Es mejor poner una marquesina a los contenedores de basura (Susierra) que a los críos de Cardes", comentó una madre muy enojada con el regidor por la demora en solucionar ese asunto. Fuentes municipales aseguran que están estudiando una solución a este asunto.