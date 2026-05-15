La Fiscalía solicita un año y medio de prisión para el acusado de provocar un incendio forestal en Ribadesella en febrero de 2022
El juicio contra el supuesto autor de la quema, que arrasó 3,2 hectáreas del Ayuntamiento de Ribadesella y varios particulares, se celebrará este lunes 18, en Oviedo
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año y medio de prisión, además del pago de indemnizaciones y el costo de los gastos de extinción, para el acusado de provocar un incendio forestal en Ribadesella hace cuatro años. La vista oral está señalada este lunes 18, en la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, a las 12:30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en la tarde del día 28 de febrero de 2022, en el paraje de El Escorial, próximo a la localidad de Sardéu, en el concejo de Ribadesella, "por aplicación directa de una fuente de calor al combustible, tipo mechero o similar, prendió fuego en varios puntos entre el matorral del monte y las fincas que lindan con este, las cuales había desbrozado con anterioridad, causando un incendio que se extendió por una superficie de 3,2 hectáreas, con especies predominantes de matorral de tojo, brezo y eucalipto". Las llamas fueron extinguidas, con intervención de medios de emergencia, a las 3:28 horas, ascendiendo los costes de los trabajos a 955,27 euros.
Multa de 9.000 euros
El fuego afectó parcelas propiedad del Ayuntamiento de Ribadesella y dos particulares. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal y solicita que se condene al presunto autor a un año y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 15 meses, con una cuota diaria de 20 euros (9.000 euros) y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará al Principado de Asturias con 955,27 euros por los gastos de extinción ocasionados y, al Ayuntamiento de Ribadesella y los particulares afectados, con las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por los daños causados, todo ello más los intereses legales correspondientes.
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