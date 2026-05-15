Guerra abierta en Llanes: durísimo ataque del concejal dimitido a la "casta corrupta" del PSOE, que contraataca acusando al equipo de gobierno de intentar tapar el "escándalo Valladares"

El pleno municipal celebrado ayer en Llanes volvió a constatar el descarnado enfrentamiento político que protagonizan el gobierno local, integrado por Vecinos por Llanes (VxLl) y PP, y el PSOE, único grupo de la oposición. La sesión incluyó gravísimas acusaciones, la oficialización de la dimisión del concejal Xuan Valladares, llamadas al orden, quejas y el abandono de los concejales del Grupo Socialista durante la última intervención del alcalde, Enrique Riestra.

El ya exconcejal de VxLl, tras dar las gracias a las personas que lo están apoyando y reconocer que cometió un "error procedimental, técnico" al consultar documentación bajo custodia, subrayó que su acción "no tuvo consecuencias negativas para ningún vecino, ni para el erario público". Acto seguido, Valladares dirigió un durísimo ataque contra el PSOE, al que equiparó con una "casta corrupta" y una "empresa de colocación para crear una gigantesca red clientelar maltratando dinero público para mantener sus chiringuitos". Justificó el tono de su despedida como una respuesta a las críticas recibidas: "Bajo al lodo, pues en el barro hay que estar cuando se habla de la oposición llanisca".

Casos de corrupción

Valladares enumeró una larga relación de presuntos casos de corrupción protagonizados por socialistas. Citó un desfalco de cinco millones en Avilés, los sobrecostes del Musel, los Fondos Mineros, el caso Marea o la empresa pública Cogersa. También aludió a la gestión de la seguridad minera tras la muerte de cinco trabajadores: "La manga ancha y el amiguismo tuvieron unas consecuencias terribles que tenían que haber hecho dimitir desde al propio presidente (Adrián) Barbón hasta al último mono de la Consejería competente", sentenció. En cada caso, el exedil subrayó el resultado: "Ninguna dimisión".

El momento en el que Xuan Valladares abandona el salón de plenos tras oficializar su renuncia. / Ramón Díaz

Llevó sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez con referencias veladas a presuntos enchufismos y tráfico de influencias, y reservó un momento para referirse al exsindicalista José Ángel Fernández Villa como "el capo mayor de esta mafia". "Salgo del fango para despedirme y vuelvo a la luz de la política decente", concluyó antes de abandonar el salón de plenos. Tras el pleno, Valladares expresó su convencimiento de que hay que cambiar dos cosas: "La corrupción endémica de la política común y el régimen burocrático administrativo", y que entre o salga un concejal es "secundario o terciario". Y cree que su diisión era "el momento perfecto para poner ambas cosas en evidencia".

Moción de urgencia bloqueada

El portavoz del Grupo Socialista, Óscar Torre, indicó que la dimisión no resuelve el fondo del asunto. "Estamos hablando de un concejal que reconoce públicamente haber accedido irregularmente a documentación protegida. Nadie puede creer seriamente que esto se resuelva simplemente con una dimisión y silencio", declaró.

Los socialistas registraron una moción de urgencia que reclamaba la comparecencia pública del Alcalde, una auditoría externa e independiente sobre adjudicaciones y licitaciones municipales, así como la revisión de todos los procedimientos administrativos en los que hubiese intervenido Valladares. Además, pedían informes jurídicos sobre posibles responsabilidades. La moción fue bloqueada por el bipartito,

"Ejercicio de soberbia"

Paralelamente, el PSOE presentó 41 preguntas. El alcalde las respondió una por una, algunas con monosílabos. Los socialistas cuestionaban si trasladarán los hechos a la Fiscalía o a la Agencia Española de Protección de Datos, quién conocía internamente el acceso irregular, cuántos expedientes y mesas de contratación pasaron por las manos del concejal durante estos años y si existen más casos de accesos indebidos a información sensible.

Torre calificó de "lamentable ejercicio de soberbia y falta de respeto institucional" la intervención de Valladares, y consideró "todavía más escandaloso" que varios miembros del bipartito aplaudieran esa actitud, "como si saltarse las normas de custodia y acceso a documentación protegida fuese un acto heroico". El PSOE acusó al gobierno local de "degradar gravemente la credibilidad democrática del Ayuntamiento" al intentar tapar el "escándalo Valladares", y denunció que el Alcalde impidió a su portavoz formular ruegos, una decisión que interpreta como "un nuevo ejemplo de autoritarismo".

Intervención del Alcalde

Enrique Riestra, como suele, protagonizó una intervención final, en la que agradeció los siete años de trabajo de Valladares, al que calificó de "compañero y amigo". "Es un paisano que se viste por los pies", destacó. Frente a quienes ven en la dimisión de Valladares una debilidad, el Alcalde fue tajante: "No nos debilita, nos fortalece". La marcha de los concejales socialistas del pleno no detuvo a Riestra, que repasó la gestión socialista en etapas pasadas, afirmando que en Llanes se vivieron episodios en los que "tuvieron que ser los jueces los que inhabilitaron a concejales" por tratar al concejo "como un cortijo".

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Denunció multas en la etapa socialista que se rompían, dinero público usado "de manera vergonzosa", colocaciones a dedo y operaciones urbanísticas que pusieron en riesgo "cantidades enormes de dinero público". Frente a ese pasado, Riestra defendió que ahora se gobierna "para los vecinos" y "no para unos pocos, como ustedes". El Alcalde concluyó asegurando que, pese al "ruido", su equipo seguirá trabajando "con dignidad y responsabilidad".