Malestar en Villanueva (Cangas de Onís) por acumulación de escombros en la vía pública

"Digo yo, qué necesidad de tener eso ahí, sin llevar, dos semanas y a parte una traída de agua para el Parador y nos joden el aparcamiento, ver veremos cómo lo dejan al final", denuncia uno de los vecinos del núcleo rural de Villanueva, en término municipal de Cangas de Onís, sobre la acumulación de escombros de obra en la vía pública, en uno de los escasos lugares de aparcamiento que existen en el centro del ribereño pueblo.