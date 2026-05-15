Mejoras en el río Piloña, a la altura de Arobes (Parres)

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ejecuta trabajos en la mejora de la capacidad de desagüe en el río Piloña en las inmediaciones del núcleo de Arobes, en el término municipal de Parres. La actuación se desarrolla a lo largo de un tramo de 200 metros y cuentan con un presupuesto de 11.500 euros.

Las tareas consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Conservación y mantenimiento de cauces

Estas actuaciones forman parte del programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CH Cantábrico en el ámbito de sus competencias en el entorno rural. En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los ayuntamientos, según puede consultarse en la página web del organismo.

La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como “limpiezas” de cauces —retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos— tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal. Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables —más información en Conservación y mantenimiento de cauces (limpiezas de cauces) y en Protección frente a inundaciones—.

Control de las especies invasoras

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras.

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En el año 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios. Estas actuaciones contribuyen a la mejora del estado ecológico de los ríos y se enmarcan dentro de los objetivos de la planificación hidrológica y la gestión del riesgo de inundación.