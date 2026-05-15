Multitudinario adiós en Colunga a Justino Pérez, presidente del PP local y concejal: "Se preocupaba por todos los vecinos, pensaran como pensaran"

La iglesia parroquial de San Cristóbal el Real de Colunga se quedó pequeña este jueves para despedir a José Justino Pérez Argüelles, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente local del partido. El funeral, celebrado a las 12.00 horas, reunió a familiares, numerosos vecinos y a una amplia representación institucional y política. La gran afluencia de asistentes obligó a varias personas a seguir la ceremonia desde el exterior, por falta de espacio.

Ya desde las 11.30 horas era visible el goteo constante de personas en los alrededores del templo, en una muestra del arraigo que Pérez mantenía en la vida local. A la despedida acudieron entre otros, el alcalde de Colunga, cargos de las diferentes organizaciones políticas del concejo y también representantes institucionales de otros municipios cercanos, en una mañana marcada por el pesar y por las continuas muestras de afecto a la familia.

"Enorme tristeza"

El oficio religioso concluyó a las 12.50 horas. Durante la mañana, quienes compartieron con él actividad política o trato cotidiano coincidieron en destacar su cercanía y su implicación en los asuntos del concejo. Su compañero Javier Brea expresó "la enorme tristeza" por la pérdida y elogió su "compromiso y cercanía" en la labor pública, mientras que el exalcalde Rogelio Pando puso el acento en su "carácter combativo" en las causas en las que se involucraba.

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También asistió Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, que valoraba impresionado su entrega hasta el final, era "un jabato" aseguró al recordar como, "a pesar de la enfermedad, seguía yendo al Ayuntamiento todos los días". Entre los vecinos se repitió igualmente una idea parecida sobre su figura: "Se preocupaba por todos los vecinos, pensaran como pensaran". La imagen de la iglesia llena y del entorno abarrotado reflejó así la huella personal y política que Justino Pérez deja en Colunga.