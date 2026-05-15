El Museo del Jurásico de Asturias celebra el Día de los Museos con visitas guiadas a laboratorios
El programa preparado por el MUJA para este fin de semana incluye actividades para toda la familia, como talleres infantiles y audioguías para conocer el centro
Con motivo del Día de los Museos, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ofrece visitas guiadas a los laboratorios y litoteca para conocer el lugar de trabajo del equipo científico durante el 16 y 17 de mayo, a las 12:30 horas. Además, Pablo Puerta, técnico universitario en Paleontología y jefe del Departamento de logística en campañas paleontológicas del Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" de Trelew (Argentina), participará junto a la investigadora Laura Piñuela en el recorrido por este espacio del día 17, y mostrará el proceso de preparación y conservación de fósiles.
En el MUJA el público infantil podrá participar en el taller "Piedra, papel y pincel", con varias sesiones durante el fin de semana, y habrá audioguías a disposición del visitante para conocer el Museo en profundidad. El sábado 16 de mayo la entrada al MUJA tiene su coste habitual y el domingo 17 de mayo es gratuita. Se puede consultar el detalle de las actividades, con plazas limitadas, en Día Internacional de los Museos 2026.
El MUJA, ubicado en la rasa de San Telmo, en el concejo de Colunga, entre la capital del concejo y Llastres, es un centro gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.
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