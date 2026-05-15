El Museo del Jurásico de Asturias celebra el Día de los Museos con visitas guiadas a laboratorios

Con motivo del Día de los Museos, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ofrece visitas guiadas a los laboratorios y litoteca para conocer el lugar de trabajo del equipo científico durante el 16 y 17 de mayo, a las 12:30 horas. Además, Pablo Puerta, técnico universitario en Paleontología y jefe del Departamento de logística en campañas paleontológicas del Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" de Trelew (Argentina), participará junto a la investigadora Laura Piñuela en el recorrido por este espacio del día 17, y mostrará el proceso de preparación y conservación de fósiles.

En el MUJA el público infantil podrá participar en el taller "Piedra, papel y pincel", con varias sesiones durante el fin de semana, y habrá audioguías a disposición del visitante para conocer el Museo en profundidad. El sábado 16 de mayo la entrada al MUJA tiene su coste habitual y el domingo 17 de mayo es gratuita. Se puede consultar el detalle de las actividades, con plazas limitadas, en Día Internacional de los Museos 2026.

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Imagen aérea del MUJA y su entorno. / MUJA

El MUJA, ubicado en la rasa de San Telmo, en el concejo de Colunga, entre la capital del concejo y Llastres, es un centro gestionado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.