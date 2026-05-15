Una piedra de la memoria honra en Viegu (Ponga) a Camilo María Díaz, deportado y fallecido en un campo de concentración nazi

Una piedra de la memoria (Stolperstein) recuerda desde este viernes en la localidad de Viegu (Ponga) a Camilo María Díaz, deportado a campos de concentración nazis, donde murió. El emotivo acto, contó con la presencia de Sebastián Salvat María, nieto del homenajeado; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y José Luis Villaverde, del Grupo Deportados Asturias.

Camilo María Díaz nació en Viegu, el 4 de mayo de 1898. Por diversas circunstancias fue a hacer el servicio militar en Cataluña, y se quedó. Casado con Teresa Banegas, en 1924, vivió con sus hijas y la abuela. Su primera hija, Consuelo, nació en Vilanova y la Geltrú en 1925, a continuación tuvieron a Nieves, Pepita y Margarita.

Comprometido con los ideales republicanos

Según el padrón de 1936, Camilo era vaquero. Anteriormente, había trabajado en la granja Cardus. Cuando empezó la Guerra Civil, Camilo tenía 38 años. Aunque no participa era una persona muy comprometida con los ideales republicanos y se exilia cuando el conflicto estaba acabando.

Camilo María Díaz. / Cedida a LNE

Una vez en Francia la familia recibió correspondencia suya en varias ocasiones. La primera es la carta recibida el 18 de marzo de 1939 desde el campo de Vernet de Ariège, donde explica que se encontraba allí con más de 10.000 prisioneros republicanos. Seguidamente, vuelven a tener constancia cuando se encuentra en una compañía de trabajadores en los Alpes, y el 10 de noviembre de 1940 envía otra carta desde el Frontstalag 210, donde explica que está en manos alemanas, y en mejores condiciones que las descritas en comunicaciones anteriores.

Muerto en el campo de Gusen

Un mes después ya estaba en el Stalag V-D, campo situado en Estrasburgo (Francia), con matrícula 3105. Del campo de encarcelamiento salió en tren el 11 de diciembre de 1940, y al cabo de dos días fue deportado y entro el campo de Mauthausen, con matrícula 4975. El 20 de octubre del año siguiente fue trasladado al campo de Gusen, donde entró con matrícula 14084. El 18 de enero de 1942, alrededor de las cuatro de la madrugada, Camilo María moría en el mismo campo, tal como consta en el Todfallsaufnahme (certificado de muerte) custodiado a Arolsen Archives. Tenía 43 años.

La placa en memoria de Camilo María Díaz, colocada este viernes en Viegu (Ponga). / Cedida a LNE

La familia de Camilo María vivió en la incertidumbre y no supo hasta finales de la década los años cincuenta, a través de abogados franceses, que había sido deportado y que había muerto en el campo de Gusen. Su mujer, Teresa Banegas, quedó viuda con cuatro hijas y la abuela.

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Placa en Vilanova i la Geltrú

En Vilanova i la Geltrú, el 16 de setiembre de 2001, se colocó una placa con los nombres de los deportados a campos nazis de la localidad, entre ellos figura el de Camilo María Díaz. La inscripción, en catalán, dice: "En recuerdo de las víctimas de los campos de exterminio nazis de la II Guerra Mundial, donde perdieron la vida muchos hombres y mujeres de esta ciudad, y de toda Europa, por razón de ser consecuentes con sus ideas".