Vecinos de Cañu y Tornín, en el concejo de Cangas de Onís, exigen pasos de cebra en la carretera N-625

Vecinos de Cañu y Tornín, exigen, por seguridad vial, se pinten pasos de cebra en sus respectivos pueblos tras concluir los trabajos de rehabilitación del firme con técnicas sostenibles en la N-625, más conocida como la del Pontón, entre los kilómetros 148 y 154,4, en término municipal de Cangas de Onís. La actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, supuso una inversión de 1,43 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esos trabajos en la N-625 estaban enmarcados en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de transporte de materiales mediante técnicas de reutilización. Todos estos objetivos contribuyen a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.