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Posada de Llanes acogerá el 7 de junio la entrega de los "Reconocimientos Solidarios 2026"

La cita premiará la labor solidaria de Carolina y Pamela Martínez y de L'Ardinal de Meré, reuniendo voluntariado, tradición popular y apoyo a proyectos sociales

Premiados en una pasada edición de los premios de El Patiu, en Posada

Premiados en una pasada edición de los premios de El Patiu, en Posada / LNE

María Terente Nicieza

Llanes

Carolina y Pamela Martínez García y la asociación cultural L'Ardinal de Meré serán distinguidas el próximo 7 de junio en Posada de Llanes con los "Reconocimientos Solidarios 2026" de El Patiu, unos galardones que se entregarán durante la undécima edición de la "Comida Solidaria" de la entidad.

El jurado externo reunido para fallar los premios acordó conceder el reconocimiento individual a Carolina y Pamela Martínez García por su labor voluntaria en actos festivos, culturales y comunitarios del concejo de Llanes, donde han mantenido durante años una colaboración altruista y constante.

La resolución destaca que su implicación ha contribuido a reforzar el tejido social y la convivencia vecinal en el municipio, además de convertirlas en un ejemplo de participación ciudadana, solidaridad, compromiso y empatía.

Voluntariado en Llanes

Las dos premiadas han participado de forma cercana, generosa y desinteresada en numerosas actividades destinadas a dinamizar la vida social y cultural del concejo, consolidando una presencia habitual en celebraciones y citas comunitarias.

El fallo del jurado subraya también que su disponibilidad permanente para ayudar demuestra “cómo las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo pueden mejorar la vida de muchas personas”.

Defensa de la cultura local

En la categoría colectiva, el reconocimiento será para la Asociación Cultural L'Ardinal de Meré, por su trabajo de conservación y promoción de las tradiciones populares en esta localidad llanisca.

La entidad desarrolla actividades y proyectos comunitarios con los que mantiene vivas fiestas, costumbres y expresiones culturales propias del territorio, al tiempo que fomenta la convivencia vecinal y el encuentro entre generaciones.

El jurado considera que L'Ardinal representa un ejemplo de implicación colectiva en favor de la cultura popular y de la preservación de la identidad local.

Cita solidaria

La entrega de los galardones se celebrará el domingo 7 de junio en la sede de El Patiu en Posada de Llanes, dentro del programa de la "XI Comida Solidaria".

Las personas interesadas en asistir pueden reservar plaza por WhatsApp en el 609 49 12 40, indicando nombre y apellidos, y abonarán los 10 euros de la entrada el mismo día en el acceso al recinto.

La recaudación se destinará íntegramente a programas de infancia y familias, atención a personas sin hogar e inserción sociolaboral, mientras que quienes no acudan podrán colaborar mediante la Fila Cero a través de Bizum, con el código 03412 y el concepto FILA CERO, o mediante transferencia bancaria a la cuenta ES26 2100 5474 9102 0010 7945.

Programa de la jornada

La jornada comenzará a las 12.00 horas con la apertura y la bienvenida y continuará a las 13.30 con una exhibición de baile infantil.

A las 14.00 horas se servirá la paella solidaria, con opción tradicional y vegana, incluida con pan, bebida, postre y café.

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El programa continuará a las 16.00 con un coloquio sobre la actualidad de la asociación, a las 16.30 con la entrega de los "Reconocimientos Solidarios 2026" y a las 17.00 con una rifa solidaria.

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