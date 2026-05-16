El PSOE estudia querellarse contra el gobierno de Llanes por el "caso Valladares"
Los servicios jurídicos de los socialistas analizan tanto la actuación del concejal dimitido como la tramitación del procedimiento quebrantado
El PSOE de Llanes ha remitido a los servicios jurídicos del partido toda la información sobre el denominado "caso Valladares", que ha desembocado en la dimisión de un concejal del equipo de gobierno tras haber accedido a una documentación que estaba bajo custodia especial. Aunque el gobierno local, que integran Vecinos por Llanes (VxLl) y el PP, sostiene que no hubo ninguna actuación ilícita y que el "error procedimental, técnico" del edil Xuan Valladares no supuso perjuicio alguno para ninguna persona, ni para las arcas municipales, el PSOE cree que sí pudo haber alguna actuación ilegal.
Los servicios jurídicos del PSOE estudian dos aspectos de lo ocurrido. Por un lado, la actuación del concejal dimitido, que accedió a documentación sobre la tramitación de las adjudicaciones de varias parcelas agrícolas en la sierra plana de Purón. Estos documentos estaban bajo custodia especial de una funcionaria, que en el momento de los hechos estaba teletrabajando y que no tuvo conocimiento de la actuación del concejal hasta tiempo después.
Posible error administrativo
Por otro lado, los juristas del PSOE analizan si pudo haber alguna ilegalidad en la actuación del gobierno local durante la tramitación del procedimiento, ya que el propio Valladares, que llevaba siete años como concejal de Vecinos por Llanes, ha revelado que accedió a esa documentación para comprobar si existía un posible error administrativo en la adjudicación de las parcelas.
Valladares oficializó su dimisión en el último pleno municipal, celebrado este jueves, tras lanzar un durísimo ataque contra el PSOE, que tuvo su continuación en la última intervención del alcalde, Enrique Riestra, también de Vecinos por Llanes. Este discurso del Regidor provocó la marcha de los concejales del Grupo Municipal Socialista del salón de plenos. Previamente, había sido Valladares el que se ausentó de la sala.
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