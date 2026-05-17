El albañil de Cangas de Onís que triunfa en la lucha de brazos: logró la segunda plaza en el europeo de Budapest

Gran éxito internacional del deportista cangués Armando García Rama, más conocido como "Mandi", natural de Cangas de Onís, quien, en la tarde del pasado lunes, en Budapest (Hungría), defendiendo los colores del equipo nacional de España, quedó segundo clasificado en el 35º Campeonato de Europa de Lucha de Brazos (World Armwrestling Championships). En concreto, en Grand Master y dentro de la categoría de menos 70 kilogramos de peso, en la modalidad de pulso con la mano derecha.

'Mandi', albañil de profesión, que ostenta en su palmarés personal nada menos que veintidós títulos de campeón de España, logró clasificarse para el Europeo-2026, en el Nacional de la disciplina celebrado fechas atrás en la localidad castellano-leonesa de Sepúlveda (Segovia). A la cita magiar acudió bien preparado y con enormes ganas de codearse con los mejores del continente. Al final, el título fue para el anfitrión Janos Dobrocsi y al tercer cajón del podio se subió el noruego Runne Moelnaa.