Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El albañil de Cangas de Onís que triunfa en la lucha de brazos: logró la segunda plaza en el europeo de Budapest

Armando García Rama, más conocido como "Mandi", compitió en la categoría de menos 70 kilogramos de peso, en la modalidad de pulso con la mano derecha

Mandi, en el segundo cajón del podio, con playeros rojos.

Mandi, en el segundo cajón del podio, con playeros rojos. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Gran éxito internacional del deportista cangués Armando García Rama, más conocido como "Mandi", natural de Cangas de Onís, quien, en la tarde del pasado lunes, en Budapest (Hungría), defendiendo los colores del equipo nacional de España, quedó segundo clasificado en el 35º Campeonato de Europa de Lucha de Brazos (World Armwrestling Championships). En concreto, en Grand Master y dentro de la categoría de menos 70 kilogramos de peso, en la modalidad de pulso con la mano derecha.

'Mandi', albañil de profesión, que ostenta en su palmarés personal nada menos que veintidós títulos de campeón de España, logró clasificarse para el Europeo-2026, en el Nacional de la disciplina celebrado fechas atrás en la localidad castellano-leonesa de Sepúlveda (Segovia). A la cita magiar acudió bien preparado y con enormes ganas de codearse con los mejores del continente. Al final, el título fue para el anfitrión Janos Dobrocsi y al tercer cajón del podio se subió el noruego Runne Moelnaa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents