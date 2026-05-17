Cuatro orientadores del Piloña Deporte con la selección española al Campeonato de Europa de MTBO
Marta Villa Rodríguez, Ana Entrerrios, Iglesias, Pedro y Sergio Martínez Cueto participarán en la cita del 24 al 28 de mayo en Almeida (Portugal)
Marta Villa Rodríguez, Ana Entrerrios, Iglesias, Pedro y Sergio Martínez Cueto, todos del Piloña Deporte, han sido convocados por la dirección técnica de la Federación Española de Orientación (FEDO) para representar a España, junto a otros deportistas seleccionados, en los Campeonatos de Europa de MTBO- 2026, en las categorías absoluta, junior y juvenil, que se celebrarán del 24 al 28 de mayo en Almeida (Portugal).
Esa convocatoria forma parte de la preparación técnica y competitiva de los equipos nacionales de cara a una de las citas internacionales más importantes de la temporada. Por ello, la expedición española se desplazará a Portugal el próximo 22 de mayo y permanecerá allí hasta el 31 de mayo, enlazando su participación en el Europeo con el Campeonato Ibérico de MTBO.
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