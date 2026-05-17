Denuncian ante Trabajo el estado "deplorable" de las instalaciones del personal de obras del Ayuntamiento de Cabrales

El sindicato Avanza ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias la situación de las dependencias utilizadas por el personal de obras del Ayuntamiento de Cabrales y ha reclamado una intervención urgente en materia de seguridad y salud.

El escrito fue presentado el pasado 8 de mayo de 2026 y, según sostiene la organización sindical, las instalaciones se encuentran en un estado "deplorable" desde el punto de vista organizativo, sanitario y de salubridad.

Falta de respuesta

Avanza asegura que ya había trasladado esta problemática al Ayuntamiento de Cabrales hace meses, pero denuncia que el gobierno municipal no respondió a aquella petición previa ni adoptó medidas para corregir la situación.

El sindicato sostiene que la normativa de prevención de riesgos laborales es clara y considera que en este caso se incumplen distintos preceptos relacionados con la higiene de los locales destinados a vestuarios y almacenes.

Deficiencias

Entre las irregularidades denunciadas figuran el desorden, la falta de limpieza y la mezcla de productos químicos en espacios de trabajo y almacenamiento, además de la existencia de vestuarios que, según Avanza, no se ajustan a la normativa vigente.

La organización sindical entiende que estas condiciones no pueden prolongarse más tiempo y vincula esta situación a la "dejadez y desprecio del gobierno municipal a su personal", al tiempo que extiende sus críticas a UGT y CCOO, sindicatos a los que atribuye una "connivencia necesaria" por ostentar la representación del personal.

Medidas reclamadas

En su denuncia ante la Inspección, Avanza solicita que se inste al Ayuntamiento de Cabrales a habilitar vestuarios en condiciones de seguridad y salubridad acordes con la normativa vigente.

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También reclama la realización de divisiones y adecuaciones para separar los vestuarios, los almacenes y los espacios destinados a productos combustibles y fitosanitarios, así como la prohibición de fumar en vestuarios, almacenes y vehículos municipales.