El Eco Rallye Villa de Llanes reparte triunfos y afianza su cartel nacional

Llanes cerró este sábado la novena edición del Eco Rallye Villa de Llanes con un nuevo triunfo de José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera en la categoría de vehículos eléctricos. La prueba, tercera cita del Campeonato de España de Energías Alternativas RACE de 2026, dejó además las victorias de Laura Aparicio y Jorge Garcés en híbridos enchufables y de Jorge Prado y Jesús Valenzuela en híbridos.

Recorrido

La competición tuvo a la villa llanisca como centro de operaciones y se disputó como un test de regularidad en carretera abierta al tráfico, siempre con respeto al código de circulación. El recorrido se estructuró en ocho tramos y cerca de 160 kilómetros, repartidos en una sección matinal y otra vespertina. El trazado recuperó, además, nombres clásicos del automovilismo de la zona como Cardoso, El Fito, Nueva-Labra, La Tornería o Siejo-Puertas.

Dominio en eléctricos

Pérez Aicart y Herrera, al volante de un Hyundai Inster, firmaron en Llanes su tercer triunfo consecutivo de la temporada y reforzaron su liderato en el campeonato. La segunda posición fue para Shirley y “Cubi” Fernández, con Hyundai Kona, mientras que José Manuel y Daniel Pizarro, con Toyota C-HR+, completaron el podio. También destacó el papel de los locales Daniel Remón y Jacobo Ayensa, cuartos en la clasificación combinada.

Estreno y continuidad

En híbridos enchufables, Laura Aparicio y Jorge Garcés lograron su primera victoria del año con un Toyota RAV4 tras imponerse en la cita asturiana por delante de Toni Luján y Carles Sasplugas y de Teo Vega y Juan Carlos de Felipe. En híbridos, Jorge Prado y Jesús Valenzuela repitieron éxito con un Toyota Aygo X Cross Hybrid y consolidaron su liderato, seguidos por Carlos Herranz y David Sánchez y por Raquel Sánchez y Manuel Soler.

Cambio logístico

El eco rallye, puntuable también para la Copa Kobe Motor Eco, premia la regularidad y el menor consumo por encima de la velocidad. La edición de este año incorporó además una novedad en la organización, al prescindir de cargadores propios para los vehículos participantes. Los equipos tuvieron que recurrir a la red de recarga ya existente en distintos puntos del concejo y del itinerario.