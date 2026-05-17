La Fiesta del Oso Regicida conmemora en Cangas de Onís la leyenda del animal que acabó con la vida del rey Favila
Decenas de personas participaron en una jornada festiva con lecturas, poesías y cánticos
María Terente Nicieza
El Ateneo Republicano de Asturias celebró este sábado en Llueves, Cangas de Onís, la XXII edición de la fiesta del Oso Regicida, con la que la asociación rindió homenaje al animal que, según la tradición, mató en el año 739 al rey Favila.
Más de 50 personas acudieron a la cita y subieron en procesión desde la ermita de Llueves hasta el lugar del regicidio, portando en andas un oso de peluche. Ya en el enclave, los asistentes se descubrieron la cabeza en señal de respeto al animal.
Durante la celebración se leyeron discursos y poesías en favor de la ciudadanía y el laicismo, mientras la cofradía juvenil del Oso Regicida dedicó varios cánticos al protagonista de la jornada. "Para nosotros, ese oso es un símbolo de la naturaleza frente al poder establecido", señalaron desde la organización. Tras el acto, los asistentes compartieron una comida en un restaurante de la localidad.
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas