La Fiesta del Oso Regicida conmemora en Cangas de Onís la leyenda del animal que acabó con la vida del rey Favila

El Ateneo Republicano de Asturias celebró este sábado en Llueves, Cangas de Onís, la XXII edición de la fiesta del Oso Regicida, con la que la asociación rindió homenaje al animal que, según la tradición, mató en el año 739 al rey Favila.

Más de 50 personas acudieron a la cita y subieron en procesión desde la ermita de Llueves hasta el lugar del regicidio, portando en andas un oso de peluche. Ya en el enclave, los asistentes se descubrieron la cabeza en señal de respeto al animal.

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Durante la celebración se leyeron discursos y poesías en favor de la ciudadanía y el laicismo, mientras la cofradía juvenil del Oso Regicida dedicó varios cánticos al protagonista de la jornada. "Para nosotros, ese oso es un símbolo de la naturaleza frente al poder establecido", señalaron desde la organización. Tras el acto, los asistentes compartieron una comida en un restaurante de la localidad.