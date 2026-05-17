La gimnasia rítmica debuta con torneo propio en Cabrales

Arenas de Cabrales acogió este sábado el primer torneo de gimnasia rítmica en el polideportivo de la localidad. Además, este primer campeonato ha servido para inaugurar el polideportivo municipal tras el arreglo de su cubierta. La cita comenzó a las 10.30 horas y conggregó alrededor de 78 gimnastas de distintos clubs deportivos. Ana Meca, entrenadora de CGO Sport, destacó el carácter pionero de la convocatoria: "Es el primer torneo que organizamos en Arenas de Cabrales".

El evento ha sido organizado desde CGO Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabrales y CPEB Las Arenas "junto con las familias de esta actividad extraescolar y negocios que han querido participar", añadió la entrenadora. En la jornada participaron alumnas de CPEB las Arenas, de CGO sport (Nueva de Llanes, Poo, Porrúa, Valdellera y Posada), Club gimnástico de Llanes y Club Deportivo versus, con categorías de escolar, promesas e iniciación.