Lluces vive una multitudinaria jornada de San Isidro marcada por la tradición y la participación vecinal

Lluces, en Lastres (Colunga), vivió este domingo una de las jornadas más esperadas de las fiestas de San Isidro Labrador, con un programa centrado en los actos religiosos y las tradiciones populares que definen esta celebración. Desde primera hora, el Grupu Folklóricu Les Xanines, de Quintes, recorrió las calles con la alborada, dando inicio a un día que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente festivo y familiar.

La procesión, una de las más concurridas de los últimos años, partió de la capilla con la imagen del santo y los ramos, acompañada por vecinos de todas las edades ataviados con el traje regional asturiano. El recorrido dio paso a la misa campestre, que congregó a decenas de familias y fieles en un ambiente de convivencia y tradición.

En la comitiva destacaron cuatro ramos, uno de ellos infantil, decorados con productos asturianos, flores, piruletas e incluso pequeños tractores con banderas asturianas. Entre los elementos más llamativos figuró una madreña de gran tamaño, símbolo del arraigo rural y de unas tradiciones que en Lluces unen el mundo agrícola, ganadero y marinero bajo la referencia de su emblemático faro.

Anécdotas

Algunos vecinos evocaron anécdotas ya convertidas en parte de la memoria popular. "Cuando el mal tiempo arruinaba la fiesta, al Santu, que se llevaba en un carro antiguo, llegaron a mojarlo en el río o en un pozo de agua por la rabia de la lluvia. También se recuerda cuando se ofreció una xatina al Santu y se paseó por la iglesia durante la misa", rememora Gonzalo Candás, de 96 años y uno de los vecinos más veteranos de la parroquia.

La jornada se enmarca en un programa festivo iniciado el pasado 8 de mayo con la misa en honor a San Isidro y el comienzo de la novena. El viernes, el chupinazo abrió oficialmente las celebraciones, seguido de una verbena con el DJ Hugo Llamedo.

El sábado fue uno de los días más multitudinarios y día grande para muchos asistentes, con juegos infantiles tradicionales, concurso de siega, una concurrida parrillada popular y actuaciones musicales de Rollu Folk, el Grupo Beatriz y el propio DJ. La jornada concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Lluces.

Las fiestas afrontan ahora su recta final. Este lunes, a las 19.00 horas, se celebrará la misa por los difuntos de la parroquia, con la que concluirá una edición marcada nuevamente por la tradición, la música y la implicación vecinal.

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"En nombre de la comisión queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Colunga, Caja Rural de Asturias y distintas entidades locales, así como la implicación de los vecinos. Gracias a ese esfuerzo colectivo seguimos manteniendo viva una de las celebraciones más queridas de la parroquia" señaló Lucía Álvarez, presidenta de la comisión de fiestas.