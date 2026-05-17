Panes vive un San Isidro sin vacuno
Más de 500 reses de ovino, caprino y caballar llenaron el prau de San Román en una jornada muy participativa
María Terente Nicieza
Panes, capital de Peñamellera Baja, celebró este sábado en el prau de San Román la tradicional Feria de San Isidro, en una edición singular por la ausencia de ganado bovino para protegerlo frente a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa (DCN). Pese a ello, el recinto recibió desde las 10.00 horas más de 500 reses de ganado ovino, caprino y caballar.
Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó a las 13.00 horas con el desfile de carrozas engalanadas desde Siejo, que en esta edición, bajo la temática de las tradiciones, contó con una destacada participación. La fiesta continuó por la tarde con juegos infantiles e hinchables en el parque Don Ángel Cuesta y siguió por la noche con un concierto de tonada asturiana de los Hermanos Cosío, antes del cierre con el grupo Picos de Europa y sesión de DJ. El programa culminó este domingo, a las 13.00 horas, con una misa solemne en honor a San Isidro.
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