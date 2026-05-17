Una vecina de Sardéu denuncia el mal estado de la carretera de acceso a su vivienda: "Está deteriorada al máximo"
Dolores Coro reclama la limpieza de maleza en cunetas y drenajes que ocasionan inundaciones cada vez que llueve
María Terente Nicieza
La vecina de Sardéu Dolores Coro denuncia el deterioro del ramal que da acceso a tres viviendas de la localidad. Asegura que las lluvias provocan inundaciones recurrentes en un puente de la zona, con el consiguiente aislamiento de los residentes. "Llevamos seis años peleando para que se arregle", afirma. Coro explica que, pese a haber hecho una recogida de firmas y llevado la propuesta “al menos dos veces” al pleno del Ayuntamiento a través del partido de la oposición, no ha obtenido solución.
Coro sostiene que el estado del vial empeoró hace dos años, tras el paso de maquinaria forestal pesada para la extracción de madera. "Sacaron los troncos por aquí con unos tractores enormes y máquinas que acabaron de destrozar la vía", señala. La vecina añade que los tubos de drenaje del puente están atascados por maleza, troncos y suciedad, de modo que "cada vez que caen cuatro gotas, el agua pasa por encima del puente y quedamos aislados".
Además del desbordamiento, reclama la limpieza de cunetas, la reparación de los badenes y la colocación de protecciones en una zona con desnivel. "Pedimos que se arreglen los badenes, y que pongan quitamiedos", indica. El problema repercute de forma directa en su actividad económica: "Tengo una lavandería industrial en los bajos de mi vivienda que lleva 25 años funcionando y los clientes ya no quieren venir por el estado del acceso", explica.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ribadesella asegura que mantiene una actuación continuada en la red viaria rural. "El ayuntamiento lleva a cabo un mantenimiento continuo de los caminos de los 36 pueblos del concejo", señalan. Sobre Sardéu, añaden que "se lleva meses mejorando los caminos y ramales interiores del pueblo" y que "en los últimos meses se han hormigonado unos 300 metros lineales y se seguirá avanzando en esa línea”.
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