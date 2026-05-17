La VesPicos reúne en Cangas de Onís a doscientas motos clásicas y aficionados de toda España

Doscientas Vespas y Lambrettas salieron a primera hora de la mañana del sábado de los aledaños de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, para participar en la quinta edición de la VesPicos, organizada por el Club Vespa Cangas de Onís. Tras entonar el 'Asturias Patria Querida' los participantes se dispusieron a afrontar los 150 kilómetros de ruta por carreteras de la comarca suroriental: San Juan de Parres, Arriondas, Villamayor, Sebares, Sellaño, San Juan de Beleño, área recreativa de Trambesagües, Santillán, Sames, La Collada, Ceneya, Viego, entre otros puntos.

A la cita acudieron auténticas reliquias, algunas de ellas despertando la atención de los asistentes como las dos Vespas de los años 1953 y 1956 procedentes de Cadiz, pertenecientes concretamente a socios del Club Vespistones, de Chipiona. Estuvieron representados en la vieja capital del Reino de Asturias clubes de distintos lugares de España, destacando una notable presencia de aficionados andaluces, así como alicantinos, canarios, pucelanos, mallorquines... Sin olvidar, por supuesto, a asturianos, cántabros, gallegos y leoneses.

Eso sí, resaltar la Vespa, matrícula LE-17884, modelo de 1962, que Eluterio Sánchez Rodriguez, "El Lute", robó en la localidad de Puente Castro (León), allá por el año 1966, con la que viajó hasta su Salamanca natal. En la capital charra volvió a ser detenido. Esa motocicleta, un icono de la libertad en el libro "Camina o revienta" y en la película homónima -dirigida por Vicente Aranda, en 1987, y con el actor leonés Imanol Arias de protagonista principal-, es hoy propiedad de Rafa Martín, vecino de Vallobal (Piloña).

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El almuerzo de confraternidad de los participantes, alrededor de 250 personas, tuvo lugar en el área recreativa de Trambesagües, en término municipal de Amieva, en el que no faltó la típica fabada asturiana, entre otras exquisiteces gastronómicas, para reponer fuerzas. Ya entrada la tarde, de nuevo en la urbe canguesa, en la popular "plaza" (alrededores del vetusto edificio Palaciu Pintu), estaba programada la entrega de premios y reconocimientos, así como la actuación musical de "The Bándula".