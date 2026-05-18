Una auténtica obra de artesanía tradicional asturiana: El Puentón de Cangas de Onís, en madera de castaño y roble
Luis Manuel Fernández, vecino de El Camperón, ha empleado setecientas horas de trabajo en esta creación
Nada más y nada menos que 700 horas de trabajo empleó el artesano Luis Manuel Fernández Rivero, vecino de El Camperón, en el núcleo de Cirieñu, en término municipal de Amieva, para culminar una verdadera obra maestra, realizada a mano, en base a madera de castaño y también algo de roble: el famoso Puente 'Romano' de Cangas de Onís, también conocido como Puente Vieyu o El Puentón, símbolo del Principado de Asturias. Toda una reliquia para los amantes de la artesanía tradicional asturiana.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia