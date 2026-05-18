Una auténtica obra de artesanía tradicional asturiana: El Puentón de Cangas de Onís, en madera de castaño y roble

Nada más y nada menos que 700 horas de trabajo empleó el artesano Luis Manuel Fernández Rivero, vecino de El Camperón, en el núcleo de Cirieñu, en término municipal de Amieva, para culminar una verdadera obra maestra, realizada a mano, en base a madera de castaño y también algo de roble: el famoso Puente 'Romano' de Cangas de Onís, también conocido como Puente Vieyu o El Puentón, símbolo del Principado de Asturias. Toda una reliquia para los amantes de la artesanía tradicional asturiana.