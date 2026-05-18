El cangués Brandon Alonso, segundo y tercero en las carreras del Motorland Aragón

El piloto cangués Brandon Alonso Álvarez, vecino de Les Roces, de 10 años de edad, cumplió con creces en la segunda cita puntuable para el Campeonato de España de Karting CEK Hyunday de la presente temporada, disputada este pasado fin de semana en el MotorLand de Alcañíz, en la comunidad autónoma de Aragón.

Se hizo con la pole de las heats en la jornada del sábado y además hizo doble podium en las carreras disputadas de la categoría Rookie: en la primera, quedó segundo clasificado; y en la segunda, tercero. El ganador final de ambas pruebas, en la susodicha categoría fue Sergio Barreda, quien lidera la clasificación provisional del Nacional.