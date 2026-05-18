La Cerezal Team, de Ribadesella, brilló en la Copa Asturias de Media Maratón por relevos

La Cerezal Team, de Ribadesella, logró el subcampeonato y la tercera plaza en la I Copa de Asturias de Media Maraton por relevos, simultáneamente IX Media maratón Marinera de Luanco, disputada el sábado, 16 de mayo, en la capital gozoniega. La Cerezal Team presentó a dos equipos en esa cita, alzándose con el subcampeonato absoluto de la susodicha Copa con 1 hora 6 minutos 57 segundos, gracias Francisco López de Dios, 'Iki', Santiago Fernández Peña, Borja Martinez Rodriguez y Marco Garcia Brandido.

Por su parte, el otro combinado riosellano de La Cerezal Team se hizo con el tercer puesto absoluto de la Copa con 1 hora 10 minutos 39 segundos, siendo los artífices Alfredo Begega Ordíz, David Belver Muñoz, Miguel Aladro Castañeda y Javier Mier Alonso. El triunfo absoluto se lo apuntó el cuarteto valdesano del Toscaf-Recta Final (Mario Villar Sanz, Pablo Iglesias Barbosa, Javier García Eijo y Adrián Iglesias Redondo), con un tiempo de 1 hora 6 minutos y 22 segundos.