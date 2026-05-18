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El colectivo Rosa Palo, de Cangas de Onís, celebra su caminata solidaria hasta el Real Sitio

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas del Narcea

Alrededor de un centenar de personas, no solo de Cangas de Onís, sino también de otros concejos limítrofes (Amieva, Parres,...), e incluso de diversos lugares de la comunidad autónoma, participaron este domingo en la novena Marcha Solidaria del colectivo Rosa Palo contra el cáncer. La caminata partió desde los aledaños del famoso puente 'romano', donde también estuvieron el alcalde José Manuel González Castro, y el portavoz municipal del PSOE, Severino Asprón.

En esta edición de 2026 dispusieron de bolsa con botella y pañuelo conmemorativo, con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados al IUPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias). En el santuario de Covadonga realizaron una emotiva ofrenda floral a la Santina y asistieron a la misa en la Basílica del Real Sitio. Además, el buen tiempo les acompañó en todo momento en el trayecto de Cangas hasta la "cuna" de la Reconquista, lo que redundó en el éxito de la misma.

Un grupo de participantes.

Un grupo de participantes. / R. J. M. C.

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