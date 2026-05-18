Cué se recupera y la cabeza sigue muy apretada

La undécima jornada mantuvo la igualdad en la zona alta de la clasificación tras las victorias de Cué, Colombres y Pancar, que continúan firmes en la pelea por el campeonato.

Cué se recuperó de la derrota de la pasada jornada imponiéndose con claridad por 5-1 a Bustio en uno de los encuentros destacados del fin de semana. También Colombres logró un contundente 5-1 frente a Peñamellera Baja y mantiene el liderato.

Pancar, por su parte, sumó una importante victoria por 4-2 ante Miguel Purón y continúa al acecho de los primeros puestos. La jornada no pudo completarse debido a la suspensión del encuentro entre La Mazuga y Herrerías, mientras que La Cortina disfrutó de jornada de descanso.

Colombres lidera ahora la clasificación con 15 puntos, seguido por Cué con 14 y Pancar con 13. La Cortina y Bustio se mantienen con 12 puntos, mientras que en la zona media-baja apenas hay cambios. Peñamellera Baja suma 6 puntos, La Mazuga y Herrerías 5, y Miguel Purón cierra la clasificación con 4 puntos.

Próxima jornada

Jornada 12

Bustio – Pancar

Herrerías – Cué

La Mazuga – La Cortina

Miguel Purón – Colombres

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Descansa: Peñamellera Baja