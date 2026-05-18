Santa Marina, Toró y Palombina renuevan la Q de calidad turística

La playa de Santa Marina acogió este lunes la entrega de las banderas Q de Calidad Turística a ese arenal riosellano y a las playas de Toró y Palombina, en Llanes, en un acto en el que participaron la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; el director general del ICTES, Fernando Fraile, y representantes de ambos ayuntamientos. Santa Marina mantiene esta distinción desde 2004, igual que Palombina, mientras que Toró la conserva desde 2006.

Trayectoria

El ICTES subraya la continuidad de esta certificación en ambos concejos y recuerda también que las oficinas de turismo de Ribadesella y Llanes cuentan asimismo con la Q de Calidad desde 2005 y de forma ininterrumpida. Durante el acto, Fernando Fraile recalcó el valor del reconocimiento y afirmó: "No es ningún regalo, es el reconocimiento a un trabajo bien hecho que los alcaldes de estos dos ayuntamientos vienen haciendo desde hace tiempo con el apoyo del Principado de Asturias".

Entorno

La viceconsejera Lara Martínez enmarcó la distinción en un modelo turístico vinculado al territorio y señaló que "lo que reconoce es una forma de entender el turismo, la calidad, un turismo respetuoso y sostenible con el entorno en el que se desarrolla". La certificación, según indica el ICTES, exige superar una auditoría independiente y acreditar el cumplimiento de la norma UNE-ISO 13009 en aspectos como limpieza, seguridad, primeros auxilios, accesos e información a los usuarios.

Llanes

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, destacó la relevancia de estos sellos para el municipio: "Para nosotros es importantísimo tener estos distintivos porque hay que reunir unos requisitos que son muy importantes". En la misma línea, añadió: "Vivimos del turismo, y tenemos que ser conscientes de que esta joya que tenemos debemos preservarla".

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Ribadesella

Por su parte, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, puso el foco en las características de Santa Marina: "La playa de Santa Marina es una de las playas más grandes del Oriente y un referente a nivel nacional por todos sus servicios". El acto, celebrado en el arenal riosellano, volvió a situar a Ribadesella y Llanes como los dos concejos asturianos que mantienen en la actualidad estas banderas en sus playas, siendo las únicas que ostentan este distintivo de todo el Principado de Asturias. Ante la futura incorporación de nuevas playas asturianas, el director general de ICTES aseguró que el año que viene habrá nuevas incorporaciones: “para el año que viene habrá más, gracias a un proyecto de ayuda a 25 recursos turísticos que iniciamos ahora con el Principado ".