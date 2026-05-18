Los usuarios agradecen las recientes mejoras en la senda de Muñigu, que une Cangas de Onís y el santuario de Covadonga: "Quedó guapísima"
La intervención se enmarca dentro del proyecto que el Gobierno de Adrián Barbón ejecuta en la finca de Les Llanes
El Principado acaba de finalizar el acondicionamiento, tras varios años de dejadez, de la popular senda de Muñigu, que conduce al santuario de Covadonga. La senda peatonal, muy transitada en épocas de gran afluencia turística, se localiza a unos siete kilómetros de la ciudad Cangas de Onís y tiene una longitud de 1.600 metros y tres metros de ancho. Salva un desnivel de 110 metros y la pendiente media es del 6,7 por ciento. "La senda que sube desde Muñigu, quedó guapísima, arreglada de asfalto y todo", apuntó una usuaria..
La intervención se enmarca dentro del proyecto que el Gobierno de Adrián Barbón ejecuta en la finca de Les Llanes, al pie del santuario mariano de Covadonga, donde se están invirtiendo 1.756.142 euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Los trabajos están siendo ejecutados por la firma Tragsa y está previsto que la primera fase finalice a finales de junio.
La actuación de Les Llanes "busca garantizar la compatibilidad entre la preservación del valor patrimonial y paisajístico de la zona y su potencial como destino turístico y religioso de primer orden, un criterio recogido también en el plan especial de Covadonga". La intervención incluye la construcción de un aparcamiento, con capacidad para un centenar de vehículos, así como la creación de una senda peatonal entre Les Llanes y la basílica mediante la recuperación del antiguo Camino de la Estación, lo que permitirá habilitar un itinerario seguro y accesible para visitantes y peregrinos.
El proyecto contempla, además, la restauración de la techumbre de dos construcciones tradicionales: la casona y la panera de la finca, en las que también se consolidarán elementos para garantizar su conservación con vistas a futuros usos públicos vinculados a la visita y a la gestión turística. La intervención incluye la renovación de la Oficina de Turismo, ubicada en la antigua estación del tranvía.
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