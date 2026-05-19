Aramburu: 60 años de carne y hueso
El aniversario de la célebre carnicería recorre una vida de ganadería, mercado y relevo que ha evolucionado con los tiempos
María Terente Nicieza
La escena pertenece a otro tiempo. La carne sobre una piedra de mármol, el cliente al otro lado, el carnicero cortando a la vista y los profesionales del pueblo hablando entre ellos como quien comparte oficio, costumbres y hasta una manera de entender el negocio. Si un producto se vendía poco, se comentaba. Si había que mover un precio, se sabía. No era un pacto oscuro, sino el funcionamiento natural de un comercio pequeño, local, sostenido por una clientela fija y por unas reglas que todos daban por hechas. En ese mundo empezó Aramburu en 1966, con una carnicería en la plaza de abastos de Ribadesella que levantaron Emiliano Aramburu y María Antonia Villa. Ella venía de una familia ganadera; él, de la hostelería. El negocio nació, por tanto, en la intersección entre campo, mostrador y trato directo, en una villa que todavía no vivía con la intensidad turística que acabaría definiendo buena parte de su economía décadas después.
Tras 60 años, la segunda generación mira hacia aquel origen sin convertirlo en postal. Roberto Aramburu lo recuerda con cariño, pero también con la certeza de que ese tiempo terminó . "Cuando naces en una familia así, conoces el negocio desde niño”, explica Roberto. La frase resume una infancia muy común en tantas casas de negocio: crecer entre mostradores, ayudar sin que nadie lo llamara y aprender el oficio por estar allí. "Antes de ir al instituto, pasaba por la carnicería a estar en la tienda, me gustaba", recuerda. No era algo extraordinario. Era lo normal en una familia en la que la tienda, la ganadería y la vida diaria formaban casi una sola cosa.
La casa y el negocio
Había cercanía, mucho trato y una sensación de pertenencia que hoy sigue pesando en la memoria de Roberto. Pero también había una exigencia constante. "Este es un negocio 24/7, si salías de fiesta un sábado, sabías que a las 8 de la mañana te despertaban porque la ganadería estaba ahí". Por eso habla de una casa en la que todo giraba alrededor del trabajo, sin grandes separaciones entre lo personal y lo profesional.
Uno de sus recuerdos más vivos tiene 14 años y fecha casi exacta. Fue el día en que la familia salió de la plaza de abastos para trasladarse a la ubicación actual de la tienda de Ribadesella. "Mi madre se quedó en la vieja conmigo, un chaval de 14 años". Su padre y sus hermanos mayores estaban en el nuevo local. A la semana cerraron la tienda antigua porque en la nueva ya tiraba con fuerza. En ese episodio está el primer cambio de los que irían llegando después.
Las reglas cambian
La segunda parte del relato no se entiende sin la transformación de Ribadesella. La villa de los años sesenta no era la de después. Con el tiempo, el turismo fue ganando peso, crecieron las segundas residencias y el comercio dejó de vivir solo del vecino de siempre para atender también a un cliente de paso, de fin de semana o de temporada. Aquello alteró horarios, costumbres y expectativas. Lo que antes servía dejó de servir igual.
También cambió el tablero con la llegada de las grandes superficies. Hasta entonces, los carniceros se movían en un marco bastante estable: mismos tiempos, mismos descansos, un gremio que se conocía y una competencia limitada. Cuando aparecieron nuevas cadenas y otra forma de vender, ese equilibrio se rompió. Roberto lo cuenta desde casa, y con su visión analítica de comerciante: "Tuve bastantes enfrentamientos con mi padre". No discutían por carácter, discutían porque estaban viendo dos mundos distintos.
Su padre pertenecía a una generación que daba por buenas unas reglas no escritas: abrir por la mañana, trabajar el viernes por la tarde, cerrar el sábado y volver el lunes. Roberto veía ya otra Ribadesella. "A mí eso me reventaba", dice al recordar aquellos horarios en una zona turística. Y decidió abrir sábados por la tarde y domingos. No lo presenta como una heroicidad fue, sencillamente, una elección basada en los cambios que veía a su alrededor. Entendió que el negocio podía seguir siendo familiar y a la vez crecer, ampliar horarios, abrir más puntos y jugar con otras herramientas. Su padre tardó en verlo, pero tampoco era un inmovilista.
Heredar y elegir
La innovación no llegó solo con la segunda generación. Roberto recuerda que su padre fue pionero en cosas que hoy parecen normales. "Fue el primero que puso una vitrina de frío. Antes, la carne no se exponía así”. De él heredó una convicción sencilla: todo se puede mejorar. Y también otra enseñanza menos visible, pero decisiva, la de cuestionar, preguntar "¿para qué?" y, aun así, apartarse a tiempo para dejar hacer.
Roberto presenta la evolución del negocio como una cadena de decisiones adaptadas al momento y capacidad de producción y venta que han ido manteniendo. Eligió crecer. Eligió mantener la ganadería como base del producto, abrir más tiendas, distribuir y aceptar que una empresa de otro tamaño ya no funciona como aquel negocio de mostrador donde todo pasaba por la familia. "Ya no hay ningún Aramburu detrás del mostrador", admite Roberto. No lo dice con dramatismo. Lo dice como quien sabe que crecer implica dejar atrás una parte de la nostalgia.
Pero no todo se ha movido. Hay una parte del negocio que Roberto da por intocable y que enlaza directamente con aquellos comienzos de 1966: la idea de vender desde el origen, con la ganadería propia como base y con la calidad como primera exigencia. Mantener ese vínculo con el campo no responde a una cuestión de comodidad, más bien al contrario, sino a una elección de fondo: seguir controlando el producto desde el principio y no romper del todo el hilo que une la empresa de hoy con la que levantaron sus padres.
Y quizá esa sea la clave de estos 60 años. La historia de Aramburu no va de un mundo perdido ni de una modernización ejemplar. Va de una familia que supo reconocer cuándo estaba cambiando su entorno y tomó partido. Primero fueron unos padres que salieron adelante en la plaza de abastos. Después, unos hijos que entendieron que Ribadesella ya no era la misma y que el negocio tampoco podía serlo. Ahora llega otro paso: preparar la continuidad para que la empresa siga, aunque algún día ya no la dirija un Aramburu. Después de seis décadas, la lección no parece sentimental ni épica, sino bastante más humana: hay herencias que se honran conservándolo todo y otras que solo se salvan aceptando qué parte toca cambiar.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia