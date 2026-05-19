El campanu de Asturias sale en Cangas de Onís tras más de un mes de espera... y habrá subasta privada pese a que se suspendió la puja tradicional

El campanu del Sella, y el primero de la temporada en Asturias, ya tiene dueño. Iván Alonso Penayos, natural de Gamonéu de Cangas, capturó este martes en el Puente Viejo de Villanueva, en Cangas de Onís, el primer salmón de la temporada en el río, un ejemplar macho de 6,200 kilos de peso y 82 centímetros de longitud.

La captura puso fin a una espera inusualmente larga en el arranque salmonero de este año y devolvió la noticia grande a la ribera del Sella tras un mes y un día sin rastro del pez y después de 23 jornadas efectivas de temporada de pesca. El pescador relató que la jornada comenzó sin grandes planes y sin mucha anticipación: "No madrugué, me levanté a las 9:00, fui, probé suerte y lo saqué".

El lance

Iván Alonso explicó que, al ver el agua que traía el río, decidió acercarse a Villanueva, una zona que ya tenía en mente desde el día anterior. Le bastaron cuatro lances para prender el salmón: "A la cuarta varada", resumió, antes de reconocer que en una campaña como esta "hay que tener suerte para pescar un salmón, es como si te tocara la lotería prácticamente".

El pez fue capturado con mosca artificial y no se entregó fácilmente. "La verdad que dio bastante guerra", señaló el pescador, que calculó en unos diez minutos la pelea hasta conseguir sacarlo del agua. Para ayudarlo, se acercó hasta el lugar Jose Luis Vega, "el Pali", amigo suyo y vecino de Villanueva, que casualmente consiguió sacar el campanu en 2023 en esa misma zona.

Una semana propicia

Según Iván Alonso, la crecida de los últimos días y el posterior descenso del caudal hacían pensar que esta semana podía ser decisiva para que apareciera por fin el primer salmón.

"En cuanto bajara un poco el agua iba a aparecer algún salmón por algún lado fijo", sostuvo. De hecho, el pescador se mostró convencido de que el ejemplar capturado no entró solo en el Sella: "Este solo fijo que no entró, hay más salmones con él por el río".

Compromiso con el cauce

Iván Alonso quiso además dejar claro que la preocupación por el estado del río y por la delicada situación de la especie forma parte también de la mirada de los pescadores. Alonso reivindicó ese vínculo cotidiano con el cauce: "Nosotros, como pescadores, miramos por el río, lo mantenemos limpio y hacemos muchas cosas por mantener la especie".

La reflexión introduce un matiz importante en un momento de especial sensibilidad en torno al salmón atlántico, con una campaña marcada por la escasez de capturas y por el debate creciente sobre el futuro de la especie. En ese contexto, el pescador quiso subrayar que quienes más tiempo pasan a pie de río son también los primeros interesados en que el salmón siga teniendo futuro.

Por la izquierda, Antón Caldevilla, presidente de "El Esmerillón", Iván Alonso y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. / M. T. Nicieza

Perfil del pescador

Iván Alonso lleva años vinculado a la pesca, primero a la trucha y después al salmón, modalidad que asegura que es la que verdaderamente le gusta. El año pasado ya había tenido una captura señalada al sacar el campanu del Piloña, un antecedente que refuerza su nombre como pescador en un arranque de temporada especialmente difícil.

En Villanueva, además, prácticamente no tenía competencia directa a primera hora. "No había más pescadores", explicó, precisando que en la zona solo había un truchero aguas arriba y algunos vecinos.

Una puja alternativa

La captura del Campanu del Sella no irá acompañada este año de la habitual subasta pública en Cangas de Onís. El Ayuntamiento cangués y la asociación de pescadores "El Esmerillón" acordaron el pasado 11 de mayo suspender la puja del Puente Romano, ante la ausencia de salmones en los cauces asturianos y destinar el premio de 2.500 euros previstos para el pescador a las labores de repoblación con alevines que desarrolla el colectivo.

Sin embargo, el pez sí contará con una puja específica organizada por el Grupo El Campanu, prevista para este jueves a las 19:00 horas en su restaurante Finca Villa María.

A esa cita han confirmado ya su participación ocho establecimientos hosteleros de Gijón, Llanera, Siero, Ribadesella y Cangas de Onís, mientras que los locales interesados en sumarse podrán hacerlo contactando con el propio Grupo El Campanu. De este modo, aunque desaparece la tradicional puja junto al Puente Romano, el Campanu del Sella mantendrá la imagen propia de los pujadores tras su captura.

Haciendo labores de limpieza en el río: en el agua José Luis Vega, "el Pali", fuera del agua, Iván Alonso Penayos. / M. T. N.

Lo que viene

Ante la posibilidad de comercializar el pez, el pescador señaló que aún no había recibido ofertas, aunque admitió que las estudiaría.

La temporada salmonera con muerte termina para él con esta captura, ya que no practica la modalidad sin muerte. "Ahora me dedicaré a pescar alguna trucha por ahí, pero de salmón ya terminé la temporada", zanjó el pescador que este martes devolvió al Sella una de sus escenas más esperadas en el año más complicado en Asturias para sacar el primer ejemplar de una especie emblemática.