El IES de Llanes acerca al alumnado las salidas de la Formación Profesional

La Formación Profesional Dual y su relación con la empresa centraron este martes una jornada celebrada en el salón de actos del IES de Llanes, donde se dieron cita responsables educativos, representantes institucionales y voces vinculadas al tejido productivo del concejo. La sesión, a la que también asistieron alumnos del instituto, permitió acercar al alumnado una visión amplia sobre el presente de la FP y sobre las posibilidades de futuro que ofrece en conexión con el mercado laboral.

Recorrido

La mañana comenzó a las 11.30 horas con la ponencia "Historia de la FP en Llanes", impartida por J. Antonio Posada Alas. Esa primera intervención aportó una mirada retrospectiva sobre la evolución de estas enseñanzas en el municipio y sirvió de punto de partida para una jornada concebida no solo para repasar su trayectoria, sino también para reflexionar sobre su papel en el momento actual.

Debate

A partir de las 12:00 horas se celebró la mesa redonda "La Formación Profesional: experiencias, desafíos y oportunidades", en la que participaron J. Antonio Posada Alas, exprofesor de Automoción; Manuel Agustín Fernández Fernández, de FCC Consultores; Jaime Llano Díaz, del Departamento de Hostelería del IES de Llanes; Francisco José Balmori Poó, de OTEA, y José Manuel Soberón, de Talleres Soberón. El espacio de debate permitió la convergencia de la experiencia docente, la visión de la empresa y la conexión con sectores profesionales concretos, ofreciendo a los alumnos del centro una perspectiva plural y más pegada a la realidad de los oficios y de la inserción laboral.

Oportunidad

La segunda mesa redonda, prevista para las 12.30 horas bajo el título "La Formación Profesional Dual, una oportunidad para Llanes", reunió al director general de Formación Profesional, Ángel Balea Vázquez; al alcalde de Llanes, Enrique Roza Riestra; a la directora del IES de Llanes, Adela Navajas León, y a Guiomar Álvarez Reyes, de FADE. La composición de esta mesa reforzó el enfoque institucional y económico de una cita planteada para analizar el potencial de la modalidad dual como herramienta de desarrollo y como vía para estrechar la relación entre formación y empresa en el concejo.

Centro

El programa concluyó a las 14:00 horas tras una visita a las instalaciones de Formación Profesional del instituto. Ese cierre añadió una dimensión práctica a una mañana planteada para tender puentes entre la enseñanza, el tejido productivo y el futuro laboral del alumnado.