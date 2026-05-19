El PP de Parres lleva al Pleno una moción para mejorar las ayudas por los daños del lobo al ganado
La propuesta de los populares incluye abonar las cuantías en un plazo máximo de tres meses y valorar las reses a precio de mercado
María Terente Nicieza
El PP de Parres llevará al Pleno del jueves 21 de mayo una moción para reclamar al Gobierno de Asturias mejoras en las ayudas a los ganaderos del concejo por los daños provocados por el lobo. La iniciativa pide declarar los montes públicos parragueses como "zonas de riesgo", abonar indemnizaciones a precio de mercado y reducir a un máximo de tres meses el plazo de pago de las compensaciones.
El portavoz municipal del grupo, Francisco García Valbuena, sostiene que la situación no ha variado pese a la salida del lobo del LESPRE en marzo de 2025 y asegura que "el control poblacional sigue siendo nulo". El edil enmarca la propuesta en el aumento de los daños que, según expuso, se están registrando tanto en Asturias como en el propio concejo.
Daños en el concejo
En lo que va de 2026, los ataques del lobo en Asturias superan las 3.250 reses muertas, según los datos manejados por el PP de Parres. García Valbuena lamentó además que, de cada mil ataques, "se contabilizan en torno a cien".
El portavoz popular aseguró que los ganaderos denuncian que las compensaciones actuales no cubren el impacto real de estos ataques, al incluir también estrés en el rebaño, pérdidas de producción y costes de medidas preventivas. En Parres, situó los ataques con especial frecuencia en montes como el Sueve, Cetín y Cuesta de Parres, así como en localidades como Cofiño, Llames de Parres, Sobrepiedra, Santianes y Collía, donde, según señaló, mueren potros, cabras, ovejas y terneros, incluso en fincas cerradas.
Reclamaciones al Principado
La moción plantea declarar los montes públicos del concejo como “zonas de riesgo”, que todos los animales muertos se paguen con arreglo a su precio de mercado y que las indemnizaciones no se demoren más de tres meses. El texto también incluye facultar expresamente a la Alcaldía-Presidencia para realizar los actos y dictar las resoluciones necesarias para ejecutar el acuerdo.
García Valbuena sostuvo además que en las comunidades limítrofes las indemnizaciones son más altas y cifró en hasta 600 euros la diferencia por un ternero respecto a Asturias. "En las comunidades limítrofes las indemnizaciones son bastante superiores, con diferencias de hasta 600 euros menos por un ternero en nuestra comunidad", censuró.
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