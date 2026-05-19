Sale el campanu de Asturias en Cangas de Onís más de un mes después del inicio de la temporada: "Dio bastante guerra"
Fue pescado en el puente viejo de Villanueva, en el río Sella
M. T. Nicieza / J. M. Carbajal
Hubo que esperar un mes y un día -en total, 23 jornadas efectivas de pesca- para que saliera el campanu de Asturias. El primer salmón de la temporada ha sido capturado este martes en el puente viejo de Villanueva, en Cangas de Onís, en el río Sella.
Lo echó a tierra Iván Alonso Penayos, pescador de Gamoneú de Cangas, usando la técnica de mosca artificial. Se trata de un salmón macho que pesa 6,200 kilos y mide 82 centímetros.
Tal como cuenta el propio Alonso, tuvo éxito "a la cuarta lanzada". El pescador, que ya sacó el año pasado el campanu del río Piloña, aún no tiene ofertas pero está dispuesto a escucharlas. "Estoy muy contento, pescar un salmón hoy día, tal como está la cosa, es una suerte enorme. Me levanté sobre las 9 y viendo el río decidí ir al 'puente vieyu' a echar una varada", cuenta Iván Alonso, que reconoce que el campanu "dio bastante guerra" una vez picó. Y agrega: "Cuando lo prendí vi que era un salmón bastante bueno".
Fue entonces cuando avisó a un amigo, que le ayudó durante diez minutos para lograr echarlo a tierra. De hecho, su amigo, José Luis Vega Tomás, "El Pali", ya tenía experiencia, pues sacó un campanu en el mismo lugar hace tres años. "Es un salmón de buen tamaño, muy guapu", resaltó Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores "El Esmerillón".
El ejemplar no será subastado, al haber anunciado ya el ayuntamiento de Cangas de Onís que donaba el dinero a la sociedad de pescadores "El Esmerillón".
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