El dragado del puerto de Llanes permitirá retirar en un mes 10.000 metros cúbicos de sedimentos
El Principado invierte 156.819 euros en la limpieza de la dársena pesquera local, que ha obligado a desmontar pantalanes
El Gobierno de Asturias ha iniciado las labores de dragado en el canal de entrada y la dársena pesquera del puerto de Llanes, que llevará a cabo con medios propios y que permitirá retirar 10.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados para mantener el calado óptimo en ambas zonas.
La draga "La Nalona" permanecerá en la localidad alrededor de un mes para realizar esta obra, que se suma a la que se ejecuta ya para limpiar el primer tramo de la dársena deportiva del puerto. Esta actuación, que cuenta con una inversión de 156.819 euros, ha obligado a desmontar los pantalanes para retirar desde tierra los sedimentos acumulados.
Programa anual del Principado
Con estas labores de limpieza se optimizará el rendimiento de las embarcaciones y se facilitará la maniobrabilidad en los 25 amarres situados en la zona interior del puerto. Los trabajos se realizan en una superficie de 1.700 metros cuadrados y permitirán retirar 1.500 metros cúbicos de sedimentos para mantener el calado necesario.
El dragado en estas instalaciones se enmarca en el programa anual de obras de mantenimiento y conservación que se desarrolla en los 24 puertos de titularidad autonómica. La revisión de las instalaciones ha constado que el calado del segundo tramo de amarres para embarcaciones deportivas es el adecuado, por lo que su limpieza se efectuará más adelante.
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