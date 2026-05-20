La gastronomía de Llanes se lucirá del 22 al 31 de este mes, con la merluza y el pixín como atractivos principales

Las segundas Jornadas gastronómicas de la merluza y el pixín en Llanes arrancarán este viernes 22, con trece establecimientos participantes, cuatro más que en la edición inaugural. La presentación oficial se desarrolló este miércoles, en la rula de la Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes, un espacio que el alcalde del municipio, Enrique Riestra, ha calificado como "referente absoluto de las cofradías de Asturias".

La iniciativa, organizada por la asociación Hostelería y Turismo de Asturias, Otea Llanes, en colaboración con la Cofradía, se celebrará entre el 22 y el 31 de este mes, abarcando dos fines de semana. José Balmori, presidente de Otea Llanes, ha destacado el incremento de la participación: "Hemos conseguido incrementar restaurantes de nueve que fuimos en el primer año a trece. Es una buena noticia, vamos a seguir trabajando en esta línea para intentar sumar más restaurantes".

El objetivo, según Balmori, no es solo cuantitativo: "Trabajar en una línea de cantidad, pero también de calidad, de promocionar nuestros productos más locales, más kilómetro cero". El presidente de Otea Llanes ha avanzado además la posibilidad de recuperar en el otoño jornadas dedicadas a la harina, el maíz, los tortos y los quesos.

Esfuerzo de digitalización

Los visitantes podrán elegir Jornadas gastronómicas de la merluza y el pixín entre tapas o platos, así como menús compuestos de entrante, plato principal y postre, con la presencia obligada de al menos uno de estos pescados en el plato principal. La propuesta se apoya en una plataforma digital alojada en escapadaasturias.com, optimizada para tablets y móviles, que permite consultar la ubicación de los trece establecimientos, sus menús, precios y horarios. El esfuerzo de digitalización busca "conectar el patrimonio culinario con las nuevas formas de consumo y movilidad turística".

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha subrayado la importancia de que el concejo esté "en el foco de la gente por la gastronomía" y ha vinculado la celebración de estas jornadas con la economía local: "Al final la economía se mueve de esta forma, con lo cual las administraciones públicas tienen que estar al lado de las agrupaciones como Otea". Riestra ha recordado que el producto procede de la Cofradía llanisca, "un referente de las cofradías de Asturias y eso es innegable".

"Impuesto a las vacaciones"

Más allá del atractivo culinario, el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, preguntado por la salud del sector hostelero en Asturias, ha afirmado que "el paciente evoluciona favorablemente", pero ha señalado una "amenaza": la tasa turística, que ha anunciado el Gobierno del Principado.

Por la izquierda, José Balmori, Javier Garaña y Fernando Corra, este miércoles, en el puerto de Llanes. / Ramón Díaz

"Desde la mesa de turismo de FADE, y desde Otea en particular, ya hemos manifestado una oposición total porque creemos que es extemporánea y además no toca aplicar un nuevo impuesto a las vacaciones a todos aquellos que nos visitan", ha declarado. Corral ha aportado un dato del Instituto Nacional de Estadística: la ocupación media en Asturias se sitúa en el 52%, lo que a su juicio indica que hay todavía "muchas camas por cubrir sin necesidad de castigar a nuestros visitantes".

Producto de cercanía

La ruta gastronómica se extiende por todo el concejo, con el legado marinero de Llanes como hilo conductor. Los organizadores insisten en el compromiso con la identidad costera y el "respeto absoluto al producto de cercanía".

La iniciativa busca consolidarse como un reclamo turístico fuera de temporada. Balmori ha avanzado que en futuras ediciones se intentará sumar restaurantes de otras zonas del concejo, como Posada, el Valle de San Jorge o el Valle de Ardisana, donde existe "un margen de crecimiento importante". El presidente de Otea ha agradecido tanto a los participantes como a quienes no pudieron sumarse, y ha cerrado con un mensaje de continuidad: "La gastronomía es un elemento primordial en la oferta turística".

Restaurantes participantes

Ágora Restaurante Cenador del Convento - Hotel Don Paco El Mirador de Toro Restaurante Hotel Kaype Hotel y Restaurante Migal La Galería Restaurante La Veguca Restaurante Restaurante El Cenador de La Hacienda (Hotel Silken La Hacienda de Don Juan) Riegu Restaurante Riomar Restaurante Sablon's Restaurante Sidrería Casa El Rubiu Sidrería Salero

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"El uso de pescados de "kilómetro cero" asegura una experiencia gastronómica honesta y auténtica, reforzando un modelo turístico sostenible que vincula la excelencia de nuestros restaurantes con lariqueza indiscutible del litoral llanisco", han destacado los organizadores.