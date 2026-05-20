Herida grave una mujer tras caer por un desnivel de 30 metros cuando circulaba por la carretera Villaviciosa-Infiesto

Una mujer ha resultado herida de consideración tras salirse de la vía con el turismo que conducía y caer por un desnivel de unos 30 metros cuando circulaba por la carretera de Villaviciosa a Infiesto (AS-255) a la altura del punto kilométrico 15,500, en las inmediaciones de la localidad de El Caneyu, en el concejo de Piloña.

La herida, de 46 años, ha sido trasladada por el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas, desplazada al incidente, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presentaba politrauma de pronóstico grave.

Rescatada por los bomberos

La conductora y única ocupante del turismo tuvo que ser rescatada por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque piloñés. Los bomberos bajaron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo y la evacuaron, inmovilizada, con collarín con ayuda de la tabla de rescate. Posteriormente, la trasladaron hasta la carretera donde esperaba el equipo sanitario. Hasta el lugar también se desplazó el Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA con el helicóptero medicalizado.

El vehículo accidentado. / SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.31 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía por circunstancias que desconocían y había caído por un gran desnivel.

Movilizado el helicóptero de rescate

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos del parque de Piloña y al Grupo de Rescate con el helicóptero. Además, pasó el aviso al SAMU que activó el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas e informó a la Guardia Civil de Tráfico.

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A las 19.47 horas los bomberos comunican que se encuentran en el lugar del accidente y minutos después, a las 20.04 horas, informan que ya han excarcelado a la herida y la han trasladado hasta la carretera donde están los servicios sanitarios. Finalizada la intervención retirarán del lugar para regresar a sus respectivas bases.